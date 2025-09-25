Οι απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών και ειδικά επιθετικών είναι το βασικό πρόβλημα για τον Μανόλο Χιμένεθ ενόψει της αναμέτρησης του Άρη με τον Πανσερραϊκό (27/9).

Τα προβλήματα παραμένουν για τον Άρη ενόψει του αγώνα (27/9, 20:30) με τον Πανσερραϊκό στο «Κλ. Βικελίδης» ενώ η συμμετοχή των Μορουτσάν, Γιαννιώτα και Καντεβέρε σε μέρος της προπόνησης καλλιέργησε ελπίδα για την παρουσία τους στην αποστολή.

Οι απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών και ειδικά επιθετικών είναι το βασικό πρόβλημα για τον Μανόλο Χιμένεθ ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν υπολογίζονται οι Γένσεν, Αλφαρέλα, Μεντίλ, Πέρεθ, Βοριαζίδης ενώ σε μέρος της σημερινής (25/9) προπόνησης πήραν μέρος οι Μορουτσάν, Γιαννιώτας και Καντεβέρε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί στην αυριανή (26/9) τελευταία προπόνηση.