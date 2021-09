Σάκκαρη - Αντρεέσκου 2-1: Απίθανη Σάκκαρη στους "8" του US Open (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε μετά από 3.29' με ανατροπή με 2-1 σετ την Μπιάνκα Αντρεέσκου και προκρίθηκε στον προημιτελικό του US Open όπου θα παίξει με την Καρολίνα Πλίσκοβα.

Στους "8" του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια απέκλεισε με 6-7 (2), 7-6 (6), 6-3 μετά από 3.29' την νικήτρια του 2019 και αήττητη (10-0) στο US Open Μπιάνκα Αντρεέσκου και θα παίξει με την Καρολίνα Πλίσκοβα στον προημιτελικό της Τετάρτης.

Η πρώτη Ελληνίδα και το ρεκόρ της Δανιηλίδου!

Η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε την άνοδο της στο Νο14 κόσμου, ισοφάρισε το ρεκόρ της Λένας Δανιηλίδου (από το 2003) και ελπίζει ακόμη και σε είσοδο στο top-10!

MARIA SAKKARI IS INTO THE QUARTERFINALS pic.twitter.com/wK8ITD3pPs — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Έγινε η πρώτη Ελληνίδα που θα παίξει σε προημιτελικό στο US Open και αξίζει να σημειώσουμε ότι το παιχνίδι της με την Αντρεέσκου ολοκληρώθηκε στις 02:14 ώρα Νέα Υόρκης κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν (όσο αφορά τις γυναίκες).

Maria Sakkari is victorious in a battle for the ages. pic.twitter.com/PcIOp6QRBv September 7, 2021

Είναι ο 2ος προημιτελικός της καριέρας της σε Grand Slam και συνάμα ο 2ος μέσα στο 2021 αφού είχε φτάσει έως τα ημιτελικά στο Roland Garros.

Αυτή είναι η πρώτη της νίκη επί της Μπιάνκα Αντρεέσκου και είναι η 15η απέναντι σε παίκτρια του top-10 αφού η Καναδή είναι στο Νο7.

«Καθαρά» στο τάι μπρέικ!

Η Μαρία Σάκκαρη αρχίζει με μπρέικ πόιντ στο παιχνίδι αλλά η Μπιάνκα Αντρεέσκου το σβήνει για να προηγηθεί με 1-0.

@mariasakkari takes the 2nd set in a thrilling tiebreak! pic.twitter.com/y3MD70A0d6 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Ένα διπλό σφάλμα της Σάκκαρη θα δώσει μπρέικ πόιντ στην Αντρεέσκου αλλά η Ελληνίδα θα το σβήσει με άσο. Θα έχει και νέο μπρέικ πόιντ και θα το εκμεταλλευτεί η Μπιάνκα για το 2-0.

Θα υπερασπιστεί το μπρέικ με το σερβίς της για το 3-0 και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ. Θα το σβήσει η Σάκκαρη και θα μειώσει σε 3-1. Η Αντρεέσκου με το σερβίς της θα φτάσει στο 4-1 και θα έχει νέο μπρέικ πόιντ στο 6ο.

Η Μαρία Σάκκαρη το σβήνει και αυτό και θα μειώσει σε 4-2. Η Ελληνίδα θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ και θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 4-3. Θα ισοφαρίσει σε 4-4 με το σερβίς της αλλά η Καναδή με 3 άσους στο 9ο θα φτάσει στο 5-4.

Ισοφαρίζει σε 5-5 η Σάκκαρη αλλά η Αντρεέσκου με love service game ανακτά το προβάδισμα (6-5).

Η Σάκκαρη θα σβήσει σετ πόιντ και θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί με 2 μίνι μπρέικ η Αντρεέσκου εξασφαλίζει το σετ με 7-6 (2) σε 1.03'.

Οι winners είναι 17-16 για την Σάκκαρη, τα αβίαστα 15-16 και η Ελληνίδα έχει 4-1 διπλά σφάλματα.

Το σετ των μπρέικ

Ξεκίνημα με μπρέικ πόιντ στο 2ο σετ για την Μαρία Σάκκαρη και με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0! Η Αντρεέσκου θα πάρει αμέσως πίσω το μπρέικ (2-1) αλλά η Σάκκαρη θα πετύχει και 2ο μπρέικ για να πάει στο 3-1!

Θα πάρει και αυτό το μπρέικ πίσω η Αντρεέσκου για το 3-2 και θα το υπερασπιστεί για το 3-3.

Με δυσκολία θα κρατήσει το σερβίς της η Σάκκαρη για το 4-3 αλλά με διπλό σφάλμα θα δώσει νέο μπρέικ πόιντ στην Καναδή.

Θα το σβήσει για το 5-4 και η Αντρεέσκου θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Η Σάκκαρη σβήνει 2 μπρέικ πόιντ στο 11ο γκέιμ. Μετά από 6 ισοπαλίες και 10' θα το κερδίσει για το 6-5. Η Καναδή θα στείλει και αυτό το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί η Σάκκαρη θα έχει τριπλό σετ πόιντ (6-3), η Αντρεέσκου θα το σβήσει αλλά με το 4ο θα κλείσει το σετ στο 7-6 (6).

The heart of a champion and more.



See you next year, @Bandreescu_ pic.twitter.com/JM0lUjpe3E — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Με ελληνική ψυχή!

Στο 3ο σετ η Αντρεέσκου ξεκινάει ιδανικά με μπρέικ (2-0) αλλά η Σάκκαρη θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ. Η Ελληνίδα θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 2-1 και με love service game ισοφαρίζει σε 2-2.

Η Μαρία Σάκκαρη ισοφαρίζει εκ νέου σε 3-3 και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ. Η Αντρεέσκου θα το σβήσει αλλά η Σάκκαρη θα έχει και 2ο και με μπρέικ θα προηγηθεί με 4-3.

Θα κρατήσει το σερβίς της για το 5-3 και με το 4ο ματς πόιντ θα κλείσει το παιχνίδι στο 6-3.

Με την γλώσσα των αριθμών

Οι πόντοι ήταν 131-129 για την Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα είχε 46 winners και 43 αβίαστα λάθη και η Καναδή είχε 39-41.

Τα μπρέικ πόιντ ήταν 5/10 (Σάκκαρη) και 4/12 ενώ η Σάκκαρη είχε 9-1 διπλά σφάλματα και 8-7 άσους.