US Open: Με ανατροπή επέστρεψε στους "8" ο Τζόκοβιτς (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με ανατροπή με 1-6, 6-3, 6-2, 6-2 του Τζένσον Μπρούκσμπι και προκρίθηκε στους "8" του US Open όπου θα παίξει με τον Ματέο Μπερετίνι.

Για πρώτη φορά μετά από το 2018, χρονιά όπου κατέκτησε τον τελευταίο τίτλο του στη Νέα Υόρκη, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στους "8" του US Open.

O Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου απέκλεισε σε 3 ώρες στον 4ο με ανατροπή με 1-6, 6-3, 6-2, 6-2 τον Αμερικανό (Νο99) Τζένσον Μπρούκσμπι και θα παίξει στον προημιτελικό με τον Ματέο Μπερετίνι.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε για 12η φορά στα προημιτελικά στο US Open εκεί όπου τόσο το 2019 όσο και στο 2020 "κολλούσε" στον 4ο γύρο.

Θέλει άλλη μια νίκη για να φτάσει στις 80 στο US Open.

WHAT. A. GAME.



19 minutes. 24 points. 9 deuces.



An absolute thriller between Djokovic and Brooksby pic.twitter.com/gZeJYalkxw September 7, 2021

Πλέον θέλει 3 νίκες για να κατακτήσει το US Open που θα είναι ο 21ος Grand Slam τίτλος του και συνάμα ο 4οες μέσα στο 2021.

Ο σπουδαίος αγώνας

Στο 1ο σετ ο Αμερικανός θα προηγηθεί με μπρέικ με 3-0 και θα το κλείσει σε 29' στο 6-1 αιφνιδιάζοντας τον Σέρβο.

Στο 2ο σετ, ο "Νόλε" με μπρέικ φτάνει εύκολα στο 3-0 και θα σβήσει 5 μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ. Με το 6ο όμως ο Μπρούκσμπι θα μειώσει σε 3-2.

Things are starting to get heated in Ashe. pic.twitter.com/VMXfbGqcwC — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Με μπρέικ θα πάει στο 4-2 ο Τζόκοβιτς και θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Φανταστικό ξεκίνημα με 2 μπρέικ και 3-0 για τον Σέρβο στο 3ο σετ και θα φτάσει στο 6-2 για να προηγηθεί με 2-1 στα σετ.

Ξεκίνημα με μπρέικ (1-0) και στο 4ο σετ για τον "Νόλε" και θα το υπερασπιστεί με το σερβίς του για το 2-0. Νέο μπρέικ για το 5-2 και θα κλείσει το παιχνίδι στο σερβίς του (6-2).

Ο Τζόκοβιτς είχε 45 winners και 41 αβίαστα λάθη και ο Μπρούκσμπι είχε 27-28. Ο Σέρβος είχε 6/12 μπρέικ πόιντ και ο Αμερικανός 3/11.