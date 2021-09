US Open: Ο Μπρούκσμπι παίρνει μετά από 19' γκέιμ από τον Τζόκοβιτς (vid)

O Τζένσον Μπρούκσμπι θα πάρει με το 6ο μπρέικ πόιντ γκέιμ μετά από 19' από τον Νόβακ Τζόκοβιτς για να μειώσει σε 3-2.

O Τζένσον Μπρούκσμπι αιφνιδίασε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον αγώνα τους στον 4ο γύρο του US Open πήρε το 1ο σετ με 6-1 αλλά ο "Νόλε" επέστρεψε...

Στο 2ο σετ θα προηγηθεί με 3-0 ο Σέρβος αλλά ο Αμερικανός θα μειώσει σε 3-2 με μπρέικ. Για να μειώσει όμως χρειάστηκε 19 λεπτά!

Μετά από 9 ισοπαλίες, 5 σβησμένα μπρέικ πόιντ με το 6ο θα πάρει το γκέιμ ο Αμερικανός.

WHAT. A. GAME



19 minutes. 24 points. 9 deuces.



An absolute thriller between Djokovic and Brooksby pic.twitter.com/gZeJYalkxw