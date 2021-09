US Open: Προκρίθηκε ο Μπερετίνι και περιμένει τον Τζόκοβιτς (vid)

Μετά από το 2019 ο Ματέο Μπερετίνι είναι ξανά στους "8" στο US Open και περιμένει Τζόκοβιτς ή Μπρούκσμπι.

Στους "8" του US Open προκρίθηκε ο Ματέο Μπερετίνι.

Ο Ιταλός που είναι στο Νο8 κόσμου απέκλεισε με 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 τον Γερμανό Όσκαρ Οτέ και θα περιμένει να μάθει εάν θα παίξει με τον Τζόκοβιτς ή τον Μπρούκσμπι.

Respect at the net.



Matteo Berrettini shows love for qualifier Oscar Otte after an incredible run in New York. pic.twitter.com/9qs0qLH9J7