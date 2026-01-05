Σάκκαρη: «Η σεζόν δεν θα μπορούσε να αρχίσει καλύτερα για μένα»

Τι δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη για την πρώτη νίκη καριέρας απέναντι στην Έμμα Ραντουκάνου, καθώς και για την πρόκριση της Ελλάδας στα προημιτελικά του United Cup.

Η Μαρία Σάκκαρη στο 5ο παιχνίδι που συνάντησε την Έμμα Ραντουκάνου στο tour, πανηγύρισε και την πρώτη της νίκη επί της Βρετανίδας, «σφραγίζοντας» παράλληλα και την πρόκριση της εθνικής ομάδας στα προημιτελικά του United Cup στο Περθ.

«Ήταν καταπληκτικό. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι τώρα και μας υποστηρίξατε, είναι πολύ αργά. Με βοήθησε πολύ που είχα την ομάδα από πίσω μου. Είχα τέσσερις δύσκολες ήττες από εκείνη και τώρα νίκησα, οδηγώντας την Ελλάδα στην πρόκριση. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη», είπε η Σάκκαρη στις δηλώσεις που έκανε στο κορτ, μετά τη νίκη της επί της Ραντουκάνου.

Για τον Στέφανο Τσιτσιπά, από τον οποίο άκουσε αρκετές συμβουλές σήμερα, είπε: «Είναι εκπληκτικός, έχει ένα από τα καλύτερα τενιστικά IQ που έχω δει. Είμαι ευγνώμων που έχω και μια διαφορετική φωνή εκτός από του Τομ (σ.σ.00 Χιλ), είναι καταπληκτικός παίκτης».

Για το ξεκίνημά της στη σεζόν: «Η χρονιά δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα για μένα, μετά και τη χρονιά που είχα πέρσι. Ας δούμε τι θα μπορέσω να πετύχω στη συνέχεια».

Θυμίζουμε πως η Σάκκαρη έχει 2 νίκες ενάντια σε Osaka και Raducanu σ' αυτό το ξεκίνημα στη χρονιά και θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη την Belinda Bencic, καθώς η Ελλάδα προκρίθηκε στα προημιτελικά του United Cup και θα παίξει με την Ελβετία.