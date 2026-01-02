Με το εμφατικό 3-0 η Ελλάδα επικράτησε της Ιαπωνίας στο tie της πρώτης αγωνιστικής στο United Cup με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη να είναι οι πρωταγωνιστές.

Το απόλυτο έκανε η Team Hellas κόντρα στην Ιαπωνία για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του United Cup. Με τη νίκη στο μικτό διπλό με 6-2, 6-3, οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη έκαναν το 3-0 για την Ελλάδα κόντρα στην ασιατική αποστολή.

Με αυτή τη νίκη η ελληνική αποστολή βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 6 σετ ενεργητικό και μηδέν παθητικό, γεγονός που της δίνει αρκετές πιθανότητες να βρεθεί στην επόμενη φάση του United Cup που διεξάγεται στο Περθ της Αυστραλίας.

Η «γαλανόλευκη» με το δίδυμο Τσιτσιπά και Σάκκαρη κυριάρχησε του ιαπωνικού διδύμου των Χιμπίνο και Ουτσιγιάμα. Στο πρώτο σετ, η ελληνική ομάδα είχε εξαιρετικό ρυθμό και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι πολύ γρήγορα βρήκε break (3-1).

Η απόσταση του ενός break διατηρήθηκε, αναγκάζοντας τους αντιπάλους τους να σερβίρουν για να παραμείνουν στο σετ (5-2). Σάκκαρη και Τσιτσιπάς εκμεταλλεύτηκαν στο απόλυτο το τριπλό set point τους και με νέο... σπάσιμο στο σερβίς έκαναν το 6-2 και πήραν προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Στο δεύτερο σετ, το ιαπωνικό δίδυμο βελτιώθηκε αισθητά. Διατήρησε τα σερβίς, προκαλώντας μικρά προβλήματα σε Σάκκαρη και Τσιτσιπά. Βέβαια, αυτό άλλαξε μετά το 3-3 στα games. Η ελληνική ομάδα κράτησε το σερβίς της (4-3) και αμέσως μετά πέτυχε το πολυπόθητο break (5-3).

Με τον 27χρονο Έλληνα στο σερβίς το 9ο game έληξε σύντομα για να έρθει ακόμη μία νίκη για την Team Hellas και το 3-0 να είναι το τελικό σκορ στο tie κόντρα στην Ιαπωνία.