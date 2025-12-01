Η Μαρία Σάκκαρη έστειλε μήνυμα εν όψει του United Cup

Η Μαρία Σάκκαρη
H Mαρία Σάκκαρη προετοιμάζεται για τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις για το 2026, που θα είναι με την εθνική ομάδα στο Περθ στο πλαίσιο του United Cup.

Τέσσερις εβδομάδες πριν από τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στo United Cup, η Μαρία Σάκκαρη έστειλε το δικό της μήνυμα για το τουρνουά στην Αυστραλία.

Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Ε' Όμιλο, που θα γίνει στο Περθ, με αντιπάλους τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιαπωνία και την αγωνιστική δράση να ξεκινά στις 2 Ιανουαρίου.

Η Σάκκαρη έστειλε το δικό της μήνυμα στο πλαίσιο προώθησης της διοργάνωσης, λέγοντας: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που επιστρέφω στο United Cup. Το να παίζεις στο United Cup για την Ελλάδα στην Αυστραλία είναι μοναδικό. Είναι μοναδική ατμόσφαιρα, μια μοναδική στιγμή για εμάς. Θα είναι η 4η χρονιά μου στο τουρνουά και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα δω ξανά την ελληνική κοινότητα να μας υποστηρίζει».

Team Hellas, United Cup, Τσιτσιπάς, Σάκκαρη

Την εθνική ομάδα απαρτίζουν οι: Στέφανος Τσιτσιπάς, Στέφανος Σακελλαρίδης, Πέτρος Τσιτσιπάς, Μαρία Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη.


