Η Μαρία Σάκκαρη έστειλε μήνυμα εν όψει του United Cup
Τέσσερις εβδομάδες πριν από τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στo United Cup, η Μαρία Σάκκαρη έστειλε το δικό της μήνυμα για το τουρνουά στην Αυστραλία.
Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Ε' Όμιλο, που θα γίνει στο Περθ, με αντιπάλους τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιαπωνία και την αγωνιστική δράση να ξεκινά στις 2 Ιανουαρίου.
Η Σάκκαρη έστειλε το δικό της μήνυμα στο πλαίσιο προώθησης της διοργάνωσης, λέγοντας: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που επιστρέφω στο United Cup. Το να παίζεις στο United Cup για την Ελλάδα στην Αυστραλία είναι μοναδικό. Είναι μοναδική ατμόσφαιρα, μια μοναδική στιγμή για εμάς. Θα είναι η 4η χρονιά μου στο τουρνουά και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα δω ξανά την ελληνική κοινότητα να μας υποστηρίζει».
4-peat UC apperance for Maria Sakkari 👏
Dont miss out on seeing Team Greece 🇬🇷 in Perth. Tixs available now: https://t.co/oxtcKydME0 pic.twitter.com/VXCOyWFmgo— United Cup (@UnitedCupTennis) December 1, 2025
Την εθνική ομάδα απαρτίζουν οι: Στέφανος Τσιτσιπάς, Στέφανος Σακελλαρίδης, Πέτρος Τσιτσιπάς, Μαρία Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.