Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν κατώτερη των περιστάσεων στο πρώτο ματς του 2026 και κόλλησε στο 1-1 στην έδρα της Σοσιεδάδ που την κράτησε στην τέταρτη θέση της La Liga.

Τους πρώτους της βαθμούς για το 2026 πέταξε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι Κολτσονέρος τα βρήκαν σκούρα απέναντι στην ορεξάτη Σοσιεδάδ που θα μπορούσε να είχε πάρει μέχρι και τη νίκη στο φινάλε, με το τελικό 1-1 να αφήνει το σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε στην τέταρτη θέση.

Ελάχιστα πράγματα σε ένα πρώτο μέρος που κινήθηκε στην ισορροπία, όμως λίγο μετά την ανάπαυλα η Ατλέτικο έκανε τη ζημιά. Στο 50΄συγκεκριμένα ο Χουλιάνο Σιμεόνε έκανε την κούρσα κι έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά για το κεφάλι του Σόρλοθ, ο οποίος βρήκε δίχτυα για το 1-0.

Μόλις πέντε λεπτά αργότερα ωστόσο η Σοσιεδάδ έφτασε στην ισοφάριση, όταν ο Τακεφούσα Κόμπο έστρωσε τη μπάλα στην περιοχή για τον Γκέδες, ο οποίος εκτέλεσε άψογα στην κλειστή γωνία του Όμπλακ για το 1-1.

Η ισοφάριση έδωσε... φτερά στους Βάσκους που έψαξαν με μεγαλύτερη συνέπεια το γκολ της νίκης, όμως έπεσαν πάνω στον εξαιρετικό Όμπλακ. Κόντρα στη ροή πάντως η Ατλέτικο θα μπορούσε να είχε ανακτήσει το προβάδισμα, όταν στο 83΄ο Γκριεζμάν θέλησε να «σκάψει» τον Ρεμίρο, δίχως όμως επιτυχία.

«Απέδρασε» από την επικίνδυνη ζώνη η Τζιρόνα

Συνεχίζεται η ανάβαση για τη Τζιρόνα, η οποία επικράτησε 2-1 στην έδρα της Μαγιόρκα και ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Καταλανοί βρήκαν τα γκολ της νίκης με τους Τσιγκάνκοφ (25΄) και Βανάτ (63΄), με τους Νησιώτες απλώς να μειώνουν στο τελικό 2-1 στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Μουρίκι και να περιορίζνται στην 16η θέση.