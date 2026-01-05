Σοσιεδάδ - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: «Μπλόκο» με το... καλημέρα του 2026
Τους πρώτους της βαθμούς για το 2026 πέταξε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι Κολτσονέρος τα βρήκαν σκούρα απέναντι στην ορεξάτη Σοσιεδάδ που θα μπορούσε να είχε πάρει μέχρι και τη νίκη στο φινάλε, με το τελικό 1-1 να αφήνει το σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε στην τέταρτη θέση.
Ελάχιστα πράγματα σε ένα πρώτο μέρος που κινήθηκε στην ισορροπία, όμως λίγο μετά την ανάπαυλα η Ατλέτικο έκανε τη ζημιά. Στο 50΄συγκεκριμένα ο Χουλιάνο Σιμεόνε έκανε την κούρσα κι έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά για το κεφάλι του Σόρλοθ, ο οποίος βρήκε δίχτυα για το 1-0.
Μόλις πέντε λεπτά αργότερα ωστόσο η Σοσιεδάδ έφτασε στην ισοφάριση, όταν ο Τακεφούσα Κόμπο έστρωσε τη μπάλα στην περιοχή για τον Γκέδες, ο οποίος εκτέλεσε άψογα στην κλειστή γωνία του Όμπλακ για το 1-1.
Η ισοφάριση έδωσε... φτερά στους Βάσκους που έψαξαν με μεγαλύτερη συνέπεια το γκολ της νίκης, όμως έπεσαν πάνω στον εξαιρετικό Όμπλακ. Κόντρα στη ροή πάντως η Ατλέτικο θα μπορούσε να είχε ανακτήσει το προβάδισμα, όταν στο 83΄ο Γκριεζμάν θέλησε να «σκάψει» τον Ρεμίρο, δίχως όμως επιτυχία.
«Απέδρασε» από την επικίνδυνη ζώνη η Τζιρόνα
Συνεχίζεται η ανάβαση για τη Τζιρόνα, η οποία επικράτησε 2-1 στην έδρα της Μαγιόρκα και ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Καταλανοί βρήκαν τα γκολ της νίκης με τους Τσιγκάνκοφ (25΄) και Βανάτ (63΄), με τους Νησιώτες απλώς να μειώνουν στο τελικό 2-1 στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Μουρίκι και να περιορίζνται στην 16η θέση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.