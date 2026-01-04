Η Ίντερ επικράτησε 3-1 της Μπολόνια εντός έδρας και διατηρήθηκε στην κορυφή της Serie A.

Με το δεξί στο 2026 η Ίντερ, η οποία επικράτησε 3-1 της Μπολόνια στο Μιλάνο. Οι Νερατζούρι πέτυχαν την πέμπτη διαδοχική νίκη τους και επέστρεψαν στην κορυφή της Serie A. Oι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν και έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με Τουράμ και Λαουτάρο Μαρτίνες. Η πίεση έγινε εντονότερη, με τον Τσαλχάνογλου όμως να μην καταφέρνει στο 24' από εξαιρετική θέση να βρει δίχτυα. Ωστόσο, στο 39' ήρθε το γκολ για τους γηπεδούχους. Ο Λαουτάρο μοίρασε στον Ζιελίνσκι και ο τελευταίος με υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 1-0.

Ο Λαουτάρο θα μπορούσε στο 45' να βρει δίχτυα, αλλά ο Ραβάλια με τρομερή επέμβαση κράτησε την ομάδα του στο «κόλπο». Ωστόσο, στην επανάληψη η Ίντερ είχε την ουσία και στο 48' ο Λαουτάρο «κλείδωσε» τη νίκη, αφού με ωραία κεφαλιά πέτυχε το 2-0. Οι γηπεδούχοι έκαναν ό,τι ήθελαν στο ματς και στο 74' ήρθε και το τρίτο γκολ. Από ωραίο φάουλ του Ντιμάρκο, ο Τουράμ σηκώθηκε πιο ψηλά απ΄ όλους και πέτυχε το 3-0. Στο 83' η Μπολόνια μείωσε σε 3-1, όταν από εκτέλεση φάουλ του Λυκογιάννη, ο Κάστρο δε δυσκολεύθηκε να βρει δίχτυα.

Λύτρωση για τη Φιορεντίνα στο 90'+2'

H Φιορεντίνα πήρε ανάσα μετά τη νίκη της επί της Κρεμονέζε (1-0) και βρέθηκε στο -3 από την ζώνη του υποβιβασμού (19η θέση). Στον αντίποδα, η Κρεμονέζε συνεχίζει τα αρνητικά αποτελέσματα με δυο συνεχόμενες ήττες και μία ισοπαλία στα τελευταία παιχνίδια. Το γκολ της λύτρωσης σημείωσε στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κιν που κάρφωσε την μπάλα σε κενή εστία μετά από ριμπάουντ.

Σημαντικό διπλό για το Τορίνο

Το Τορίνο έφυγε με το διπλό από την έδρα της Βερόνα με 3-0 και βρίσκεται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα (11η θέση) με 23 βαθμούς. Αντίθετα, η Βερόνα είναι σε δυσμενή θέση, υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα και παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού. Μόλις στο 10' ο Σιμεόνε άνοιξε το σκορ μετά από τετ α τετ με τον τερματοφύλακα σημειώνοντας το 1-0. Στο 87' ο Κασαντέι και ο Νίε στο 90+1' διαμόρφωσαν το τελικό 3-0.