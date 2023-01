Δύο τρομερά highlights είχε η σημερινή ημέρα του United Cup, με ένα από αυτά να έρχεται από τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Σπουδαίο τένις έχει παιχτεί σήμερα στο United Cup με ορισμένα πανέμορφα χτυπήματα, αλλά και… αδιανόητες άμυνες.

Μία από αυτές έγινε από τον Στέφανο Τσιτσιπά, που σε έναν φαινομενικά χαμένο πόντο, έτρεξε να προλάβει την μπάλα και με πλάτη στο γήπεδο την χτύπησε με λόμπα, κάνοντας και άλμα για να μην πέσει πάνω στο προστατευτικό!

Οχι μόνο γύρισε σωστά το μπαλάκι, αλλά πήρε και τον πόντο από ένα κακό smash του Γκοφέν.

Ενας άλλος απίθανος πόντος ήρθε από τον Λορέντζο Μουζέτι στο παιχνίδι με τον B. Ντουράσοβιτς.

Ο Ιταλός έτρεξε να προλάβει το χτύπημα στην ευθεία του αντιπάλου του, αλλά πήγε λίγο πιο… γρήγορα απ' ότι θα έπρεπε. Είχε την έμπνευση όμως να χτυπήσει το μπαλάκι πίσω από την πλάτη του και πήρε και τον πόντο καθώς αυτό έσκασε στην άλλη πλευρά του court, με τον Ντουράσοβιτς να μην μπορεί να απαντήσει.

Behind the back



No you didn't, Lorenzo Musetti! #UnitedCup pic.twitter.com/MuMo0RyDHU