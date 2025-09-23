Ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ στο Gazzetta: «Αυτό είναι το σχέδιο ανάπτυξης της Stoiximan GBL»

O πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος, Μιχάλης Μελής, ανοίγει τα χαρτιά του και λίγες μέρες πριν την επίσημη έναρξη της σεζόν, αναλύει στο Gazzetta τα σχέδια του Συνδέσμου για την ολοκληρωτική αναβάθμιση του προϊόντος. Η απουσία του Παναθηναϊκού από το Super Cup, η συνεργασία με την ΕΡΤ, τα αυξημένα έσοδα και η καινοτομία γύρω από το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου.

Η αλήθεια είναι ότι η δημοσιοποίηση της υποψηφιότητάς του για τις εκλογές του ΕΣΑΚΕ, στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, αποτέλεσε έκπληξη!

Ακόμη και στην πλειοψηφία όλων όσοι σχετίζονται με τον χώρο, ίσως γιατί μετά την πιο βραχύβια θητεία που είχε στην ιστορία της θέσης του προέδρου (εξελέγη τον Ιούνιο του 2016 και παραιτήθηκε τον Μάρτιο του 2017), ελάχιστοι ήταν εκείνοι που περίμεναν ότι θα είχε την διάθεση να ξανασχοληθεί με την οργάνωση του επαγγελματικού πρωταθλήματος.

Ωστόσο, όπως θα διαπιστώσετε στην πρώτη συνέντευξη που παραχωρεί, 6,5 μήνες μετά την εκλογή του, ο βασικός λόγος για τον οποίο αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα και εν τέλει να εκλεγεί πρόεδρος για 2η φορά στα χρονικά του Συνδέσμου με ψήφους 7-6, ήταν το πρόσφορο έδαφος που διέκρινε ότι υπάρχει για την περαιτέρω αναβάθμιση του προϊόντος.

Σε τέτοιο βαθμό, ώστε η Stoiximan GBL να επιστρέψει στην ελίτ των λιγκών του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως, άλλωστε, ίσχυε και στα τέλη της δεκαετίας του 90’.

Ο λόγος για τον Μιχάλη Μελή, ο οποίος άνοιξε τα χαρτιά στο Gazzetta και μίλησε για όλα τα καυτά θέματα που αφορούν στο ελληνικό μπάσκετ και κατ’ επέκταση το επαγγελματικό πρωτάθλημα.

Το σχόλιό του για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Stoiximan Super Cup, οι χορηγικές συμφωνίες που θα επιφέρουν την εκτόξευση της εμπορικής αξίας της λίγκας, η επέκταση της συνεργασίας με την Δημόσια Τηλεόραση, που καθιερώνεται σε «τηλεοπτικό σπίτι» του ελληνικού μπάσκετ, η «καυτή πατάτα» της διαιτησίας, τα αυξημένα έσοδα των ομάδων και η μεγάλη καινοτομία της εφετινής σεζόν όσον αφορά το καλεντάρι.

Αυτά και άλλα πολλά σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με τον 52χρονο επιχειρηματία και επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. της ΚΑΕ Κολοσσός στις 2.200 λέξεις που ακολουθούν.

Photo credit: Χρήστος Ζωίδης

Κατ’ αρχάς, η επανεκλογή σας στην θέση του προέδρου του Συνδέσμου (GBL) συνέπεσε με μία εποχή που το ελληνικό μπάσκετ έχει επανέλθει για τα καλά στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής σκηνής του αθλήματος, τόσο σε διασυλλογικό επίπεδο, με τις δύο μεγαλύτερες ομάδες μας στο Final 4 της Euroleague, την ΑΕΚ στο αντίστοιχο του BCL και τον ΠΑΟΚ στον τελικό του FIBA Europe Cup, όσο και πολύ πρόσφατα με το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής ομάδας στο Eurobasket. Έπαιξε ρόλο στην απόφασή σας το κλίμα ανάπτυξης που διαφαίνεται και πάλι στα ελληνικά μπασκετικά δρώμενα; Και το ρωτάω γιατί η υποψηφιότητά σας αποτέλεσε μία μίνι-έκπληξη και γιατί δεν είχε επικοινωνηθεί αλλά και από την άποψή ότι ήσασταν ο μοναδικός απερχόμενος πρόεδρος που παραιτήθηκε πριν κλείσει χρόνο στην θέση του αλλά και εκείνος με την πιο βραχύβια θητεία...

«Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό μπάσκετ ζει μια ιδιαίτερα ευχάριστη περίοδο, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η δυναμική που έχει αποκτήσει ξανά το άθλημα ήταν για μένα ένας επιπλέον λόγος να θέσω εκ νέου υποψηφιότητα, διότι πιστεύω ότι η Λίγκα πρέπει να λειτουργεί ως καταλύτης σε αυτή την πορεία ανάπτυξης. Θέλησα να συμβάλλω ώστε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την ώθηση, με νέες συνεργασίες, μεγαλύτερη αξιοπιστία κι ένα προϊόν πιο ανταγωνιστικό και ελκυστικό. Με πολλή δουλειά, τα βήματα προόδου θα συνεχιστούν κι εκτιμώ ότι οι επιτυχίες της περασμένης σεζόν θα είναι μόνο η αρχή για όσα θ’ ακολουθήσουν. Οι ομάδες έχουν δυναμώσει καθώς έγιναν σοβαρές επενδύσεις από τους ιδιοκτήτες και προετοιμαζόμαστε για ένα πρωτάθλημα με μεγάλο ενδιαφέρον. Στόχος μας βέβαια, είναι αυτή η ανάπτυξη να έχει πολύ καλό αποτέλεσμα σε όλα τα επίπεδα και η GBL να είναι στο επίπεδο των κορυφαίων Πρωταθλημάτων της Ευρώπης. Εκεί δηλαδή που ανήκει!»

Σε τι κατάσταση παραλάβετε την λίγκα και ποιοι είναι οι άξονες πάνω στους οποίους δουλεύετε ήδη για να την αναβαθμίσετε ακόμη περισσότερο;

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Λίγκα είχε περάσει δύσκολες στιγμές στο παρελθόν. Ωστόσο, σήμερα υπάρχει μια σαφής βελτίωση σε επίπεδο οικονομικής σταθερότητας, επικοινωνίας και εμπορικής παρουσίας. Οι άξονες που έχουμε θέσει είναι πρώτον, η ενίσχυση της εμπορικής αξίας του πρωταθλήματος, δεύτερον, η μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία στους θεσμούς μας και τρίτον, η στήριξη των ομάδων σε οργανωτικό επίπεδο και σταδιακή προσέλκυση νέου κοινού, ειδικά της νεολαίας. Όσον αφορά την εμπορική αξία του Πρωταθλήματος, σύντομα θα προβούμε ανακοινώσεις χορηγικών συμφωνιών που στο σύνολο τους, την εκτοξεύουν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από κει και πέρα, όπως θα έχετε διαπιστώσει, δίνουμε μεγάλο βάρος στην εξωστρέφεια, ενώ έχουμε ξεκινήσει τις διεργασίες για τις δομικές αλλαγές στο καταστατικό μας, οι οποίες θα μας βάλουν στον σωστό και σύγχρονο δρόμο που επιτάσσει η εποχή μας.»

Ισχύει ότι από τις πρώτες σας κινήσεις ήταν η περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας σας με την ΕΡΤ, ώστε να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο το προϊόν;

«Η συνεργασία με την ΕΡΤ είναι στρατηγικής σημασίας. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε κινήσεις που αναβαθμίζουν το τηλεοπτικό προϊόν, με καλύτερη παραγωγή και μεγαλύτερη προβολή. Θέλουμε το ελληνικό μπάσκετ να φτάνει σε κάθε σπίτι και να παρουσιάζεται με τον σεβασμό και την ποιότητα που του αξίζει. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει αυτό, είδαμε για παράδειγμα εξαιρετικές παραγωγές στους περσινούς τελικούς και θέλω να ευχαριστήσω την ΕΡΤ και τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτήν για το αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε. Όπως λέμε και όσοι έχουμε περάσει από τις ομάδες, πάντα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης αλλά χάρη στην εξαιρετική συνεργασία που υφίσταται, είμαστε αισιόδοξοι πως θα φτάσουμε στο σημείο το οποίο επιθυμούμε, ώστε ο φίλαθλος ν’ απολαμβάνει παραγωγές υψηλού επιπέδου από το τηλεοπτικό σπίτι του μπάσκετ.»

Βλέπουμε ότι η λίγκα έρχεται σε ολοένα και περισσότερες εμπορικές συμφωνίες. Ποιο είναι το κλίμα που εισπράττετε από την αγορά και τι μερίδιο έχουν οι ομάδες στα αυξημένα έσοδα που μπαίνουν στο ταμείο της διοργανώτριας αρχής;

«Το κλίμα από την αγορά είναι θετικό, γιατί βλέπουν μια σοβαρή διοργανώτρια αρχή που προχωρά με σχέδιο και παρουσιάζει το πλάνο της με ρεαλιστικά δεδομένα, σεβόμενη πάντα τους χορηγούς που επενδύουν στο προϊόν. Τα έσοδα που προκύπτουν από τις εμπορικές συμφωνίες επιστρέφουν σε μεγάλο ποσοστό στις ομάδες, καθώς στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητά τους και να διασφαλίσουμε ότι το προϊόν θα συνεχίσει να αναβαθμίζεται. Είμαστε σε μία πολλή καλή περίοδο μετά από πάρα πολλά χρόνια και χαιρόμαστε που μεγάλες εταιρείες ταυτίζονται με το όραμα μας και θέλουν να είναι σύμμαχοί μας. Το επαγγελματικό μπάσκετ είναι σε διαρκή άνοδο κάτι στο οποίο έχουν μεγάλο μερίδιο οι ομάδες μας που επενδύουν για να διακριθούν και στελεχώνονται πλέον στα σύγχρονα πρότυπα. Αυτή η ανάπτυξη αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στα έσοδα που θα μπουν στα ταμεία των ομάδων την επόμενη τριετία και θα είναι τα περισσότερα των τελευταίων ετών.»

Μεγάλη κουβέντα γίνεται για την επαγγελματική διαιτησία και ακούγονται φωνές ότι πρέπει να περάσει στην λίγκα. Ποια είναι η άποψή σας;

«Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η διαιτησία πρέπει να λειτουργεί με απόλυτη ανεξαρτησία και επαγγελματισμό, ώστε να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη όλων. Η Λίγκα είναι έτοιμη να συμβάλει σε οποιοδήποτε θεσμικό πλαίσιο αποφασιστεί, ώστε να υπάρξει διαφάνεια και βελτίωση του επιπέδου, πάντα με γνώμονα την ισονομία.»

Πως λειτουργεί το κομμάτι του Αθλητικού Δικαστή. Πολύς κόσμος ρωτάει να μάθει για το πόση σχέση με το μπάσκετ μπορεί να έχει ο τομέας της αθλητικής δικαιοσύνης...

«Ο Αθλητικός Δικαστής είναι ανεξάρτητος και λειτουργεί βάσει του κανονιστικού πλαισίου. Η αθλητική δικαιοσύνη δεν είναι ζήτημα «μπάσκετ», αλλά ζήτημα θεσμών. Είναι σημαντικό να υπάρχει ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα και τήρηση των κανονισμών, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης.»

Υπάρχει μηχανισμός ελέγχου στις ομάδες για την συνέπεια των πληρωμών και ποινές για τις παραβάσεις;

«Φυσικά. Ο ΕΣΑΚΕ έχει θεσπίσει κανόνες και ελέγχους για την οικονομική συνέπεια των ομάδων. Από κει και πέρα υπάρχει ανεξάρτητη επιτροπή αδειοδότησης αποτελούμενη από νομικούς και οικονομολόγους, η οποία επιλαμβάνεται όταν υπάρχουν παραβάσεις στις οποίες προβλέπονται κυρώσεις. Είναι μια διαδικασία αναγκαία για να υπάρχει δικαιοσύνη σεβασμός και ισονομία απέναντι σε όλους. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας είναι εμφανή και γι’ αυτό άλλωστε δεν υπάρχουν τα φαινόμενα του παρελθόντος.»

Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι η Λίγκα άλλαξε τη φιλοσοφία της αναφορικά με τη στελέχωση σε καίριες θέσεις. Υπάρχει σκέψη να καθιερωθεί ένα πιο σύγχρονο μοντέλο διοίκησης στο οποίο το ΔΣ θα ελέγχει και θα εγκρίνει τη λειτουργία της Λίγκας;

«Η παρουσία του Ευθύμη Ρεντζιά, με την εμπειρία και τη γνώση του αθλήματος, ήταν μια αναγκαία προσθήκη. Κάνει το έργο όλων μας στον οργανισμό ευκολότερο. Όπως ανέφερα και στην αρχή της συζήτησής μας, θέλουμε να προχωρήσουμε σε δομικές αλλαγές στο καταστατικό μας, ώστε να εκσυγχρονιστεί. Πράγματι, στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε ένα πιο σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, όπου ο γενικός διευθυντής θα έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες και το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκεί τον ρόλο του εποπτικά. Θέλουμε μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική Λίγκα στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Και η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο αν θέλουμε να συναγωνιζόμαστε τους κορυφαίους. Όπως οι ομάδες φτάνουν στις τελικές φάσεις και διεκδικούν τίτλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι και η Λίγκα πρέπει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και να πρωταγωνιστεί.»

Το Super Cup έλλειπε από το καλεντάρι και η επαναφορά του πριν από 5 χρόνια, έδωσε ένα άλλο, σαφώς πιο εορταστικό χρώμα στην εκκίνηση του εκάστοτε πρωταθλήματος, με ένα μίνι-τουρνουά υψηλού επιπέδου πριν το πρώτο επίσημο τζάμπολ. Όχι ότι αυτό αλλάζει επί της ουσίας, φέτος, ωστόσο, η απουσία του Παναθηναϊκού δεν είναι μία καλή εξέλιξη για το κοινό του μπάσκετ, ανεξαρτήτως του πως και γιατί; Θέλετε να την σχολιάσετε;

«Το Stoiximan Super Cup είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε πριν από πέντε χρόνια. Αυτή θα είναι η έκτη συνεχής διοργάνωση. Γίνεται για τέταρτη χρονιά στην Ρόδο και αγαπήθηκε από τον κόσμο, γιατί προσφέρει γιορτινή ατμόσφαιρα, είναι ο πρώτος τίτλος που διεκδικούν οι ομάδες και σηματοδοτεί την έναρξη της σεζόν. Η απήχηση που έχει, γίνεται αντιληπτή και από το γεγονός πώς κάθε χρόνο έχει και περισσότερα έσοδα από χορηγούς. Είναι βέβαιο ότι η απουσία του Παναθηναϊκού δεν είναι θετική, όμως σεβόμαστε τις αποφάσεις κάθε ομάδας. Το ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε τη διοργάνωση, ώστε να παραμένει ελκυστική για όλους. Έχουμε κάνει πολλές σκέψεις και θα επιδιώξουμε να είναι ακόμα καλύτερη τα επόμενα χρόνια.»

Υπάρχει πρόβλεψη για ρύθμιση στο καλεντάρι, ώστε να είναι γνωστό από την αρχή της σεζόν μέχρι το τέλος και να μην έχουμε φαινόμενα διακοπών ενός μηνός πριν τα playoffs, για να διευκολύνονται οι ομάδες που παίζουν στην Euroleague;

«Ο στόχος μας είναι να προχωράμε με μικρά, σταθερά βήματα, επιδιώκοντας ταυτόχρονη πρόοδο σε πολλαπλούς τομείς και συνολική αναβάθμιση της Stoiximan Greek Basketball League, ενώ διαχειριζόμαστε προσεκτικά τον κίνδυνο απροσδόκητων επιπλοκών. Το αγωνιστικό πρόγραμμα, ως πυλώνας και εικόνα της Λίγκας, αποτέλεσε απόλυτη προτεραιότητα. Για τη φετινή σεζόν, δεν αρκεστήκαμε σε ένα απλό βήμα: πραγματοποιήσαμε ένα σημαντικό άλμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των ομάδων. Στο παρελθόν, το πρόγραμμα δημοσιευόταν μόλις λίγες ημέρες πριν από την επόμενη αγωνιστική. Εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή, βασισμένη σε συγκεκριμένες, καινοτόμες δράσεις.



Για πρώτη φορά στην ιστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος, το αγωνιστικό πρόγραμμα δημιουργήθηκε με τη χρήση του προηγμένου αλγορίθμου της εταιρείας FastBreak AI. Επιπλέον, το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, καθώς και ξεχωριστά αυτό των ομάδων, θα διατίθεται σε ψηφιακή μορφή, επιτρέποντας την αυτόματη λήψη του από τις ομάδες, τους συνεργάτες και τους φιλάθλους, μέσω της στρατηγικής μας συνεργασίας με την εταιρεία ECAL. Πρόκειται για προτάσεις που εισηγήθηκε στο Συμβούλιο ο αγωνιστικός διευθυντής της GBL, κ. Κωνσταντίνος Νέτσης. Η υλοποίηση αυτής της καινοτομίας απαιτούσε εκτενείς συζητήσεις, ώστε να καταλήξουμε στο σύγχρονο μοντέλο της FastBreak AI – μια τεχνολογική πλατφόρμα υψηλού επιπέδου που χρησιμοποιείται ήδη από κορυφαία παγκόσμια πρωταθλήματα, όπως το NBA, το NFL, το NHL, το MLS, η Serie A, η Ligue 1 και η La Liga. Το πρόγραμμα βασίστηκε σε κριτήρια που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ η εξαιρετική συνεργασία με την ΕΡΤ επέτρεψε την έγκαιρη ανακοίνωση του προγράμματος της κανονικής διάρκειας: όλες οι λεπτομέρειες του πρώτου γύρου και τα ζευγάρια του δεύτερου. Λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλές παραμέτρους –όπως οι αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων, οι απαιτήσεις της αστυνομίας, τα ταξίδια, οι χρονικές συγκρούσεις με αγώνες της Stoiximan Super League και η διαθεσιμότητα γηπέδων– πετύχαμε μια ολοκληρωμένη και δίκαιη προσέγγιση. Αυτή η εξέλιξη θα διευκολύνει τις ομάδες στον προγραμματισμό ταξιδιών, μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη, ενώ θα ενισχύσει τις εμπορικές ευκαιρίες τόσο για τις ομάδες όσο και για τη Λίγκα συνολικά.

Η ECAL διατηρεί επίσης σημαντικές συνεργασίες με κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων η Premier League, το NBA, η World Athletics, η La Liga, το NHL, η NBL, η MLB, η Formula 1 και η Euroleague. Παρά τις αυξανόμενες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων, η απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η παρουσίαση ενός ανταγωνιστικού και δίκαιου πρωταθλήματος, χωρίς παρατεταμένες διακοπές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσουμε ότι, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο πρώτος γύρος δεν θα περιλαμβάνει αγώνες τη Δευτέρα, ενώ στον δεύτερο γύρο αυτό θα συμβεί μόλις μία φορά. Αυτή η αλλαγή, σε συνδυασμό με τις νωρίτερες ώρες διεξαγωγής των αγώνων, θα συμβάλει αποφασιστικά στην προσέλκυση περισσότερων οικογενειών στα γήπεδα.»