Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, έχοντας καλυφθεί σε όλα τα επίπεδα από την πρόταση του Παναθηναϊκού, θα μεταβεί στην ουκρανική πρωτεύουσα για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με την Εθνική και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Τριφυλλιού.

Όπως έχει αποκαλύψει το Gazzetta, ο Σεργκέι Ρεμπρόφ δεν αποτελεί έναν από τους εκατοντάδες προτεινόμενους προπονητές στον Παναθηναϊκό μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια, αλλά τον νούμερο ένα στόχο του συλλόγου αυτή την στιγμή, με τον Μαρκ Φαν Μπόμελ να ακολουθεί στην αξιολόγηση των ανθρώπων του Τριφυλλιού.

Μετά τις τελευταίες επαφές, ο Ουκρανός προπονητής έχει καλυφθεί σε όλα τα επίπεδα από την πρόταση του ελληνικού συλλόγου, έχοντας μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από την προσέγγιση του κλαμπ και τους τρόπους που εκείνο του έχει δείξει πως τον θεωρεί τον καταλληλότερο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Γι' αυτό, ο 51χρονος κόουτς αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα για το Κίεβο, ώστε να έχει απευθείας επαφές σε πολύ υψηλό επίπεδο για να βρεθεί η λύση και να μπορέσει να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Το θέμα δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό και για αυτό παρουσιάζει μία πολυπλοκότητα.

Δεν αποκλείεται στο τέλος να προτιμηθεί η λύση της παρουσίας του στα παιχνίδια του Οκτωβρίου κι έπειτα να αποχωρήσει. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επαφών, με τον Ρεμπρόφ να δείχνει ξεκάθαρη διάθεση να το πάρει πάνω του.