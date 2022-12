Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε εύκολα την Τόμοβα και εξασφάλισε τη νίκη για την Ελλάδα που είναι στο 3-0 με την Βουλγαρία.

Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε τη νίκη στην Ελλάδα κόντρα στη Βουλγαρία στο United Cup!

Κέρδισε την Βικτόρια Τόμοβα με 2-0 σετ (6-3, 6-2) σε 1 ώρα και 27 λεπτά και έκανε το 3-0 για την Εθνική μας, που εξασφάλισε το 1-0 στη βαθμολογία και με το Βέλγιο (2-3/1) θα έχει στο χέρι της την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Starting the season with a win



Team Greece's @mariasakkari defeats Tomova 6-3 6-2 at the #UnitedCup pic.twitter.com/BiQ3uIxkuh