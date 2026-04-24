Ο Κάρλος Αλκαράθ απέσυρε τη συμμετοχή του από το φετινό Roland Garros, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media.

Η συμμετοχή του Κάρλος Αλκαράθ στο φετινό Roland Garros ήταν αμφίβολη. Ο νεαρός τενίστας είχε αποσύρει τη συμμετοχή του από τα τουρνουά σε Βαρκελώνη και Μαδρίτη, εξαιτίας ενός τραυματισμού στον καρπό, και το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) ανακοίνωσε πως δεν θα λάβει μέρος στο Masters της Ρώμης και στο γαλλικό Grand Slam.

Αυτό σημαίνει πως το δεύτερο Grand Slam της σεζόν θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον κάτοχό του και ο τίτλος του θα πάει σε νέα χέρια. Το ότι δεν θα λάβει μέρος στο γαλλικό τουρνουά αποκάλυψε ο τενίστας μέσω των λογαριασμών του στα social media, τονίζοντας πως οι πρόσφατες εξετάσεις δεν ήταν οι κατάλληλες ώστε ο ίδιος και η ομάδα του να κάνουν αγώνα δρόμου.

Η ανάρτηση του Αλκαράθ

«Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έγιναν σήμερα, αποφασίσαμε ότι το πιο συνετό είναι να είμαστε προσεκτικοί και να μην λάβω μέρος στη Ρώμη και στο Roland Garros, εν αναμονή της αξιολόγησης της κατάστασης και της απόφασης για το πότε θα επιστρέψω στο court. Είναι μια δύσκολη στιγμή για μένα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα βγούμε από εδώ πιο δυνατοί ❤️».