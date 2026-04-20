Ο Αλκαράθ κινδυνεύει να χάσει το Roland Garros

Ο Κάρλος Αλκαράθ κινδυνεύει να μείνει εκτός δράσης στη χωμάτινη περίοδο και το Roland Garros, εξ αιτίας του τραυματισμού στο δεξιό καρπό του.

To πρόβλημα τραυματισμού στον δεξιό καρπό του υποχρέωσε τον Κάρλος Αλκαράθ να ακυρώσει τη συμμετοχή του από το Masters της Μαδρίτης, όμως η σοβαρότητα της κατάστασης, βάζει σε κίνδυνο τη συμμετοχή του και στο Roland Garros, που ξεκινά στις 24 Μαΐου.

Ο 24χρονος Ισπανός, θριαμβευτής στη Roland Garros τα δύο τελευταία χρόνια, σε δηλώσεις του στην ισπανική κρατική τηλεόραση τη Δευτέρα (20/4), τόνισε πως περιμένει μια σειρά εξετάσεων, προκειμένου να αποφασίσει για την πορεία του.

Carlos Alcaraz says he is not 100% sure he will be able to play Roland Garros:



“We are waiting for a test that we will have in these days and the result will be crucial to make a decision. I am trying to be positive and have patience.”

April 20, 2026



«Θα δούμε τι θα γίνει. Οι επόμενες εξετάσεις θα είναι καθοριστικές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ελπίζουμε να βγουν καλές. Θα προσπαθήσω να δείξω υπομονή αυτές τις μέρες.

Έχουμε ήδη τις πρώτες εξετάσεις και όταν βγουν τα αποτελέσματα και από αυτές, θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο τραυματισμός και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Προς το παρόν προσπαθώ να μένω θετικός, αν και οι τελευταίες μέρες ήταν ατελείωτες», είπε ο Αλκαράθ.