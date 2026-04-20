Ο Αλκαράθ κινδυνεύει να χάσει το Roland Garros

Δημήτρης Ντζάνης
Ο Κάρλος Αλκαράθ κινδυνεύει να μείνει εκτός δράσης στη χωμάτινη περίοδο και το Roland Garros, εξ αιτίας του τραυματισμού στο δεξιό καρπό του.

To πρόβλημα τραυματισμού στον δεξιό καρπό του υποχρέωσε τον Κάρλος Αλκαράθ να ακυρώσει τη συμμετοχή του από το Masters της Μαδρίτης, όμως η σοβαρότητα της κατάστασης, βάζει σε κίνδυνο τη συμμετοχή του και στο Roland Garros, που ξεκινά στις 24 Μαΐου.

Ο 24χρονος Ισπανός, θριαμβευτής στη Roland Garros τα δύο τελευταία χρόνια, σε δηλώσεις του στην ισπανική κρατική τηλεόραση τη Δευτέρα (20/4), τόνισε πως περιμένει μια σειρά εξετάσεων, προκειμένου να αποφασίσει για την πορεία του.


«Θα δούμε τι θα γίνει. Οι επόμενες εξετάσεις θα είναι καθοριστικές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ελπίζουμε να βγουν καλές. Θα προσπαθήσω να δείξω υπομονή αυτές τις μέρες.

 

Έχουμε ήδη τις πρώτες εξετάσεις και όταν βγουν τα αποτελέσματα και από αυτές, θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο τραυματισμός και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Προς το παρόν προσπαθώ να μένω θετικός, αν και οι τελευταίες μέρες ήταν ατελείωτες», είπε ο Αλκαράθ.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

