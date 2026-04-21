Τένις: Σαμπαλένκα και Αλκαράθ κυριάρχησαν στα Laureus Awards 2026
Το τένις κυριάρχησε στα φετινά Laureus Awards, με την Αρίνα Σαμπαλένκα και τον Κάρλος Αλκαράθ ν' αναδεικνύονται οι κορυφαίο αθλητές της χρονιάς στη λαμπερή εκδήλωση που έλαβε χώρα στη Μαδρίτη.
Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε το βραβείο της Αθλήτριας της Χρονιάς, έπειτα από μια χρονιά απόλυτης σταθερότητας στην κορυφή, χωρίς να χάσει την πρώτη θέση στην κατάταξη. Μεταξύ άλλων, υπερασπίστηκε τον τίτλο της στο US Open και σημείωσε σημαντικές επιτυχίες σε μεγάλα τουρνουά, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της.
Από την άλλη ο Κάρλος Αλκαράθ αναδείχθηκε Αθλητής της Χρονιάς, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο τένις μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν με τίτλους σε Roland Garros και US Open και επιστροφή στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ έγινε ο τέταρτος παίκτης που κερδίζει τη συγκεκριμένη διάκριση, μετά φυσικά από τους Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς.
Η πλήρης λίστα των νικητών Laureus Awards 2026
- Βραβείο Καλύτερου Αθλητή της Χρονιάς: Κάρλος Αλκαράθ (τένις)
- Βραβείο Καλύτερης Αθλήτριας της Χρονιάς: Αρίνα Σαμπαλένκα (τένις)
- Βραβείο Ομάδας της Χρονιάς: Παρί Σεν Ζερμέν (ποδόσφαιρο)
- Βραβείο Έκπληξης της Χρονιάς: Λάντο Νόρις (φόρμουλα 1)
- Βραβείο Επιστροφής της Χρονιάς: Ρόρι ΜακΙλρόι (γκολφ)
- Βραβείο Αθλητή της Χρονιάς με Αναπηρία: Γκαμπριέλ Αραούχο (κολύμβηση)
- Βραβείο Αθλητή Action Sports της Χρονιάς: Κλόε Κιμ (σνόουμπορτ)
- Βραβείο Νέου Αθλητή της Χρονιάς: Λαμίν Γιαμάλ (ποδόσφαιρο)
- Βραβείο Αθλητικής Έμπνευσης: Τόνι Κρόος (ποδόσφαιρο)
- Βραβείο Συνολικής Προσφοράς: Νάντια Κομανέτσι (ενόργανη γυμναστική)
