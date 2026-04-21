Το τένις είχε την τιμητική του στα Laureus Awards 2026 με την Αρίνα Σαμπαλένκα και τον Κάρλος Αλκαράθ να λαμβάνουν το βραβείο των κορυφαίων την χρονιάς.

Το τένις κυριάρχησε στα φετινά Laureus Awards, με την Αρίνα Σαμπαλένκα και τον Κάρλος Αλκαράθ ν' αναδεικνύονται οι κορυφαίο αθλητές της χρονιάς στη λαμπερή εκδήλωση που έλαβε χώρα στη Μαδρίτη.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε το βραβείο της Αθλήτριας της Χρονιάς, έπειτα από μια χρονιά απόλυτης σταθερότητας στην κορυφή, χωρίς να χάσει την πρώτη θέση στην κατάταξη. Μεταξύ άλλων, υπερασπίστηκε τον τίτλο της στο US Open και σημείωσε σημαντικές επιτυχίες σε μεγάλα τουρνουά, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της.

Από την άλλη ο Κάρλος Αλκαράθ αναδείχθηκε Αθλητής της Χρονιάς, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο τένις μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν με τίτλους σε Roland Garros και US Open και επιστροφή στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ έγινε ο τέταρτος παίκτης που κερδίζει τη συγκεκριμένη διάκριση, μετά φυσικά από τους Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η πλήρης λίστα των νικητών Laureus Awards 2026