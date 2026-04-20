Το μονοπάτι και τους πιθανούς αντιπάλους του στο τουρνουά της Μαδρίτης έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το πρωί της Δευτέρας (20/4).

Παρά την νέα πτώση στην παγκόσμια κατάταξη της ATP η κληρωτίδα του τουρνουά της Μαδρίτης ήταν φιλική με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας στην πρεμιέρα του θα παίξει απέναντι σε παίκτη που θα έρθει από τα προκριματικά του ισπανικού θεσμού.

Δεδομένα, η κλήρωση της πρεμιέρας μοιάζει βατή για τον Νο.80 του κόσμου, ωστόσο στη συνέχεια χρειάζεται προσοχή μιας και στον δεύτερο γύρο τον περιμένει ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Νο.8 του ταμπλό. Εάν περάσει το... εμπόδιο του Καζάκου τενίστα, ο Τσιτσιπάς είναι πολύ πιθανό στον τρίτο γύρο να βρεθεί απέναντι στον Κορεντίν Μουτέ.

Εφόσον καταφέρει να βρεθεί στον τέταρτο γύρο εκεί ο πιο πιθανός αντίπαλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά μοιάζει να είναι ο Κάσπερ Ρουντ.

Επικεφαλής στο τέταρτο του Τσιτσιπά είναι ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, τον οποίο ο Έλληνας τενίστας μπορεί να πετύχει μόνο στην προημιτελική φάση του τουρνουά της Μαδρίτης.