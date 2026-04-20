Τσιτσιπάς: Με qualifier η πρεμιέρα του στο τουρνουά της Μαδρίτης
Παρά την νέα πτώση στην παγκόσμια κατάταξη της ATP η κληρωτίδα του τουρνουά της Μαδρίτης ήταν φιλική με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας στην πρεμιέρα του θα παίξει απέναντι σε παίκτη που θα έρθει από τα προκριματικά του ισπανικού θεσμού.
Δεδομένα, η κλήρωση της πρεμιέρας μοιάζει βατή για τον Νο.80 του κόσμου, ωστόσο στη συνέχεια χρειάζεται προσοχή μιας και στον δεύτερο γύρο τον περιμένει ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Νο.8 του ταμπλό. Εάν περάσει το... εμπόδιο του Καζάκου τενίστα, ο Τσιτσιπάς είναι πολύ πιθανό στον τρίτο γύρο να βρεθεί απέναντι στον Κορεντίν Μουτέ.
Εφόσον καταφέρει να βρεθεί στον τέταρτο γύρο εκεί ο πιο πιθανός αντίπαλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά μοιάζει να είναι ο Κάσπερ Ρουντ.
Επικεφαλής στο τέταρτο του Τσιτσιπά είναι ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, τον οποίο ο Έλληνας τενίστας μπορεί να πετύχει μόνο στην προημιτελική φάση του τουρνουά της Μαδρίτης.
Madrid ATP Masters 1000 full draw:— José Morgado (@josemorgado) April 20, 2026
We almost got Fonseca-Jodar R2.
Draw looks quite unbalanced (top half stronger). pic.twitter.com/ixV5YysYJo
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.