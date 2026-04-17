Ο Κάρλος Αλκαράθ, δύο μέρες μετά την απόσυρσή του από το τουρνουά της Βαρκελώνης, ανακοίνωσε πως δεν θα καταφέρει να συμμετάσχει στο τουρνουά της Μαδρίτης.

Η απόσυρση από τουρνουά της Βαρκελώνης είχε και συνέχεια για τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ισπανός τενίστας, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον καρπό του χεριού του, ανακοίνωσε μέσω των προσωπικών του social media πως δεν θα λάβει μέρος στο τουρνουά Masters της Μαδρίτης.

Αυτή είναι η δεύτερη σερί φορά που ο Κάρλος Αλκαράθ δεν θα καταφέρει να παίξει στο 1000άρι της Μαδρίτης, γεγονός το οποίο στεναχώρησε ιδιαίτερα τον ίδιο. Όπως αναφέρει στη δημοσίευσή του, τον «πονάει» πολύ που δεν θα καταφέρει να παίξει μπροστά στο κοινό και το... σπίτι του.

Η ανάρτηση του Κάρλος Αλκαράθ

«Μου είναι πολύ δύσκολο να δώσω αυτή την είδηση. Η Μαδρίτης είναι το σπίτι, ένα από τα πιο ξεχωριστά μέρη στο καλεντάρι για μένα, και γι' αυτό με πονάει τόσο πολύ που δεν μπορώ να αγωνιστώ εδώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Με πονάει ιδιαίτερα που δεν μπορώ να είμαι μπροστά στο κοινό μου, σε ένα τουρνουά τόσο ξεχωριστό. Σας ευχαριστώ για την αγάπη όπως πάντα και ελπίζω να σας δω σύντομα».

Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial.… pic.twitter.com/Qr6bznFJod April 17, 2026

Σημειώνεται πως λίγη ώρα πριν την ανακοίνωση της απόσυρσης του Αλκαράθ από το τουρνουά της Μαδρίτης, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ενημέρωσε το κοινό πως δεν θα λάβει μέρος στην ισπανική διοργάνωση.