O Tζόκοβιτς έγινε 100άρης στo Roland Garros

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με την 100ή νίκη του προκρίθηκε στα προημιτελικά του Roland Garros και μετά τον Ράφαελ Ναδάλ έγινε ο 2ος παίκτης που φθάνει σε αυτό το ορόσημο στο γαλλικό Όπεν.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφθασε σε ένα νέο ορόσημο στην καριέρα του, νικώντας τον Κάμερον Νόρι με 6-2, 6-3, 6-2 εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Roland Garros, φθάνοντας παράλληλα στις 100 νίκες στο γαλλικό Όπεν.

Ο Σέρβος έγινε ο 2ος παίκτης που πετυχαίνει 100 νίκες, μετά βέβαια τον «βασιλιά» του Roland Garros, τον Ράφα Ναδάλ που για να φθάσει στους 14 τίτλους σημείωσε 112 νίκες σε 116 συνολικά παιχνίδια.

«Είναι ένας όμορφος αριθμός, αλλά οι 101 νίκες ακούγονται καλύτερα, θα το προσπαθήσω, είναι σαφές ότι για μένα δεν έχει τελειώσει ακόμα εδώ» είπε ο Τζόκοβιτς.

Επίσης, ο 38χρονος Σέρβος έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που περνά στα προημιτελικά, μετά το 1971 και τον 39χρονο τότε Ούγγρο, Ιστβάν Γκούλιας.

No trouble for Djokovic: straight-sets win and a quarterfinal clash with Zverev incoming! 🔥#RolandGarros pic.twitter.com/2Qyn0LPz5U