Ο Λορέντζο Μουζέτι επικράτησε με 7-5, 3-6, 6-3, 6-3 του Χόλγκερ Ρουν στο πλαίσιο της φάσης των "16" του Roland Garros και φτάνει σε δεύτερο προημιτελικό Grand Slam.

Σε ένα απολαυστικό ματς, το οποίο διήρκησε 3 ώρες και 20 λεπτά νικητής αναδείχθηκε ο Λορέντζο Μουζέτι με 3-1 σετ (7-5, 3-6, 6-3, 6-3) απέναντι στον Χόγλκερ Ρούνε. Ένα ματς σωματικής και ψυχικής μάχης. Μια βραδιά απολαυστική στο Παρίσι.

Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό πρώτο σετ που διήρκησε μία ώρα και 10 λεπτά ο Ιταλός προηγήθηκε δυο φορές με break. Ωστόσο ο Δανός βρήκε... απάντηση στα δύο «σπασίματα» του σερβίς του, γεγονός που ανάγκασε το Μουζέτι να βρει και ένα τρίτο break για κλείσει το πρώτο σετ με 7-5.

Στο δεύτερο σετ οι δύο τενίστες ήταν κοντά στο σκορ, όμως ένα break του Ρουνε στο 6ο game ήταν αρκετό για του δώσει το σετ (6-3).

Από το τρίτο σετ και μετά απόλυτος κυρίαρχος του ματς ήταν ο Μουzέτι ο οποίος από νωρίς μπήκε μπροστά στο σκορ (2-0) κάνοντας ένα γρήγορο break, το οποίο διαχειρίστηκε μέχρι τέλους για να πάρει ξανά προβάδισμα στον αγώνα (6-3).

Στο τέταρτο σετ ο Μουζέτι δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Δανό, κάνοντας του δύο breaks, με τα οποία έβαλε τις βάσεις για την κατάκτηση του σετ (6-2) και συνάμα της νίκης.

Επόμενος αντίπαλος του Νο.7 στον κόσμο στα προημιτελικά είναι ο Αμερικάνος Φράνσις Τιαφό, ο οποίος στη φάση των "16" επικράτησε του Αλτμάιερ με 6-3, 6-4, 7-6(4) και ακόμα δεν έχει χάσει σετ στο τουρνουά.

