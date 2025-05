H... κατάρα στα Grand Slams για τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ συνεχίζεται, με τον Βούλγαρο τενίστα να πετυχαίνει άθελά του ένα μοναδικό επίτευγμα ατυχίας...

Τι κι αν βρέθηκε με 2-1 μπροστά στα σετ, κατά την πρεμιέρα του στο Roland Garros, ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ αποκλείστηκε από τη συνέχεια του γαλλικού θεσμού με τον πιο άχαρο τρόπο.

Ο Βούλγαρος τενίστας αναμετρήθηκε κόντρα στον Ίθαν Κουίν στο πρώτο του ματς στο χωμάτινο Grand Slam. Ο αγώνας κύλησε εξαιρετικά για τον έμπειρο αθλητή, ο οποίος προηγήθηκε με 2-0 σετ. Βέβαια, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη...

Ο Αμερικανός τενίστας μείωσε σε 2-1 σετ και πριν καν μεταφερθούν στους πάγκους οι δύο αθλητές ο Ντιμιτρόφ ανακοίνωσε πως δεν μπορεί να συνεχίσει και έτσι αποσύρθηκε από τον αγώνα, δίνοντας μία απρόσμενη πρόκριση στον αντίπαλό του.

Το γεγονός αυτό πέρα από... ρεσιτάλ ατυχίας για το Νο.17 του κόσμου, αποτελεί ένα μοναδικό επίτευγμα καθώς για τέταρτη σερί συμμετοχή του σε Grand Slam γνωρίζει τον αποκλεισμό μετά από απόσυρσή του.

1 - Grigor Dimitrov has become the first player in the Open Era to lose Men's Singles matches via retirement at four consecutive Grand Slam events. 😭. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo