O Aντρέι Ρούμπλεφ γνώρισε τον αποκλεισμό από τον Ματέο Αρνάλντι στον 3ο γύρο του Roland Garros, με τον Ρώσο να χάνει ουκ ολίγες φορές την ψυχραιμία του στη διάρκεια του αγώνα.

Μια κακή ημέρα στη δουλειά, ένα παιχνίδι που όλα πήγαν στραβά για τον Αντρέι Ρούμπλεφ, καθώς ήρθε η ήττα από τον Ιταλό, Ματέο Αρνάλντι με 7-6(8), 6-2, 6-3 και αποκλεισμός στον 3ο γύρο του Roland Garros.

O Ρώσος έγινε ο πρώτος παίκτης από το Top 10 που μένει εκτός συνέχειας, σε ένα παιχνίδι που θα θέλει να ξεχάσει πολύ γρήγορα.

Πολλά νεύρα, ξεσπάσματα στη ρακέτα του, κλωτσιές όπου έβρισκε, διαπραγματεύσεις και έντονες διαφωνίες με τη διαιτητή για το ίχνος που άφησε η μπάλα στο χώμα συνέθεσαν το εκρηκτικό μίγμα για τον Ρούμπλεφ στο «Suzanne Lenglen».

It was an afternoon to forget for Andrey Rublev at Roland-Garros 😬💥#RolandGarros pic.twitter.com/U0ou2C16Ca