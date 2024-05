Έγινε γνωστό το πρόγραμμα της Δευτέρας (27/5) για τη δεύτερη μέρα του Roland Garros, στην οποία ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη αναμένεται να κάνουν μαζί πρεμιέρα.

Στα δύο από τα τρία κεντρικά court θα κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα (26/5) ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου στο Roland Garros.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας αναμένεται να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του το μεσημέρι της Δευτέρας, περίπου στις 15.00 ώρα Ελλάδας, κόντρα στον Μάρτον Φούτσοβιτς μιας και το παιχνίδι του ακολουθεί την αναμέτρηση που θ' ανοίξει το πρόγραμμα στο Suzanne Lenglen ανάμεσα σε Κρις Γιούμπανκς και Γιανίκ Σίνερ.

Από την άλλη, η Μαρία Σάκκαρη αναμένεται να παίξει κόντρα στην Βαρβάρα Γκράτσεβα λίγη ώρα μετά την έναρξη στο ματς του Στέφανου Τσιτσιπά, μιας και ο αγώνας της είναι ο τρίτος στο πρόγραμμα του court "Simone Mathieu", μετά τα ματς Μασάροβα - Βοντρούσοβα και Αρνάλντι - Φις.

Άξιο να σημειωθεί πως είναι πολύ πιθανό η πρεμιέρα του Ναδάλ να συμπέσει με τις πρεμιέρες των δύο Ελλήνων αθλητών, με τον Ισπανό πολυνίκη να παίζει με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ ως το τριτο παιχνίδι στο Phillippe Chatrier.

Monday OOP at #RolandGarros with Zverev vs. Nadal 3rd on Chatrier.



Sinner playing 11am on Lenglen which is surprising.



Medvedev on Mathieu.



It’s a great schedule as expected pic.twitter.com/PullBGT040