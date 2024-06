O Ματέο Μπερετίνι πήρε την πρόκριση στον τελικό του Boss Open, επικρατώντας του Λορέντσο Μουζέτι στον ημιτελικό με με 6-4, 6-0.

Εξήντα επτά λεπτά χρειάστηκε ο Ματέο Μπερετίνι για να πάρει το ένα από τα δύο εισιτήρια του τελικού στο Boss Open. Ο Ιταλός επικράτησε με σχετική άνεση του συμπατριώτη του Λορέντσο Μουζέτι και με 6-4, 6-0 πήρε την πρόκριση στο τελευταίο ματς του τουρνουά.

Back in the final 💪



2-time #BOSSOPEN finalist, @MattBerrettini, defeats Musetti 6-4 6-0 to reach the final again pic.twitter.com/z7CNkDgz2C