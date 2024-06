Δύσκολη πρεμιέρα για την Μαρία Σάκκαρη επεφύλασσε η κληρωτίδα του τουρνουά στο Βερολίνο, με ην Βικτόρια Αζαρένκα να είναι η πρώτη αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας.

Η χωμάτινη περίοδος τελείωσε και η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει ντεμπούτο στην grass season από το τουρνουά του Βερολίνου, όπου η κληρωτίδα την έστειλε πάνω στην Βικτόρια Αζαρένκα στον πρώτο γύρο.

Σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο της Λευκορωσίδας η Ελληνίδας τενίστρια στον δεύτερο γύρο θ' αντιμετωπίσει την Καρολίν Γκαρσία, ενώ στα προημιτελικά είναι πολυ πιθανό να βρει την Έλενα Ριμπάκινα. Στα ημιτελικά η 28χρονη αθλήτρια, βάσει ranking, μπορεί να πέσει πάνω στην Αρίνα Σαμπαλένκα.

1ος γύρος: Βικτόρια Αζαρένκα

2ος γύρος: Καρολίν Γκαρσία

Προημιτελικά: Έλενα Ριμπάκινα

Ημιτελικά: Αρίνα Σαμπαλένκα

Στο άλλο μέρος του ταμπλό επικεφαλής είναι η Κόκο Γκοφ, που έχει μαζί της τις Τζέσικα Πεγκούλα, Ονς Ζαμπέρ και Τσινγουέν Ζενγκ, που κάνει πρεμιέρα κόντρα στη Ναόμι Οσάκα.

Γκοφ - Ζαμπέρ

Πεγκούλα - Ζενγκ

Σάκκαρη - Ριμπάκινα

Βοντρούσοβα - Σαμπαλένκα

Main draw in Berlin (WTA 500) where Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, and Jessica Pegula are the top seeds.



No.6 seed Zheng Qinwen will open against Naomi Osaka. pic.twitter.com/LZaHH1LnV1