O Αλκαράθ σοβαρεύτηκε και πέρασε στους «32»

Ο Κάρλος Αλκαράθ έχασε σετ από τον Τάρο Ντάνιελ, αλλά αντέδρασε ως… Νο1 και κέρδισε με 3-1 σετ.

Μία μικρή απώλεια είχε ο Κάρλος Αλκαράθ στο Roland Garros.

Ο Τάρο Ντάνιελ τον ισοφάρισε σε 1-1 στα σετ, όμως το Νο1 του κόσμου μετά από αυτό το… ψεγάδι, τελείωσε την πρόκριση με τον Ιάπωνα, με τυπικές διαδικασίες.

Πήρε το ματς με 6-1, 3-6, 6-1, 6-2 και στον τρίτο γύρο τον περιμένει το πρώτο σοβαρό τεστ που είναι ο Ντένις Σαποβάλοφ, ο οποίος επίσης χρειάστηκε 4 σετ για να κερδίσει τον Αρνάλντι (6-2, 3-6, 6-3, 6-3).

O Aλκαράθ μπαίνει σε σειρά δύσκολων δοκιμασιών πλέον στο Παρίσι, καθώς... πλησιάζει και ο Τσιτσιπάς στα προημιτελικά, αν δεν έχουμε εκπλήξεις μέχρι εκεί, ενώ μετά τον Σαποβάλοφ, πιθανότατα θα παίξει με τον Νόρι ή τον Μουζέτι.

Carlos Alcaraz solved the Taro Daniel puzzle on Chartier



Highlights of the Day by @emirates #FlyBetter #RolandGarros pic.twitter.com/h0Tnhckpv6