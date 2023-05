Μήνυμα για Κόσοβο από τον Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκίνησε με νίκη το Roland Garros με νίκη, ωστόσο μετά το 3-0 επί του Κοβάσεβιτς έγραψε στην κάμερα «Το Κόσοβο είναι η καρδιά της Σερβίας. Σταματήστε τη βία» συγκεντρώνοντας επάνω του ακόμα περισσότερα βλέμματα.

Με το εύκολο 3-0 επί του Κοβάσεβιτς, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκίνησε με νίκη και το φετινό Roland Garros. Ωστόσο ένα μήνυμα που έγραψε στην κάμερα, σήκωσε πολλή συζήτηση. Συγκεκριμένα ο Σέρβος τενίστας επισήμανε: «Το Κόσοβο είναι η καρδιά της Σερβίας. Σταματήστε τη βία», αναφερόμενος στα όσα γίνονται στο Κόσοβο και στις συγκρούσεις των Σέρβων με τους Αλβανόφωνους.

Djokovic wrote “Kosovo is the heart of Serbia! Stop violence” on the camera after his win today at #RG23 as tensions flare up anew in the region.



