Ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε... ορεξάτος στο Παρίσι

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεμπέρδεψε γρήγορα σε τρία σετ με τον Κοβάσεβιτς, ενώ ο Αλιασίμ ήταν η πρώτη μεγάλη έκπληξη στο Παρίσι καθώς αποκλείστηκε από τον 36χρονο Φονίνι.

Αποφασισμένος να πάει για το ρεκόρ τίτλων σε grand slam εμφανίστηκε με το «καλημέρα» στο Roland Garros ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος ήθελε να τελειώσει γρήγορα το ματς με τον Αμερικανό Κοβάσεβιτς και έτσι κι έγινε, καθώς ο πρωτάρης αντίπαλός του, δεν προέβαλε καμία αντίσταση.

"𝙎𝙪𝙥𝙧𝙚𝙢𝙚𝙡𝙮 𝙜𝙤𝙤𝙙!"



Novak Djokovic is "𝙘𝙧𝙪𝙞𝙨𝙞𝙣𝙜" in his opening match as he extends his lead by winning the second set 6-2 @DjokerNole | #RolandGarros pic.twitter.com/TxWw29vLHY