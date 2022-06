Ο Ράφαελ Ναδάλ μάς χάρισε για άλλη μια φορά στιγμές που περνούν στην ιστορία του τένις, δείτε τι συνέβη στο tie break του α' σετ με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στα ημιτελικά του Roland Garros.

Είναι στιγμές που η λογική σταματά, λες δεν μπορεί κι όμως, με τον Ράφαελ Ναδάλ όλα είναι δυνατά. Όπως ο 11ος πόντος στο tie break του 1ου σετ με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον ημιτελικό του Roland Garros.

Το σετ ολοκληρώθηκε έπειτα από μια ώρα και 32 λεπτά, υπέρ του Ναδάλ με 7-6. Ο Ναδάλ καθάρισε το σετ στο 8o set point συνολικά που δημιούργησε.

Ο Ισπανός έχασε τρία στο 9ο game, με το σκορ στο 5-4, ο δε Ζβέρεφ στο tie break βρέθηκε στο 6-2 και με τέσσερα σερί set points, όμως ο μυθικός Ναδάλ έφερε την ανατροπή.

Να και ο πόντος με τον οποίο τελείωσε το σετ

It's the stare for us #RolandGarros pic.twitter.com/0kdXSHvdp1