Από τα... 3ωρα και τα 4ωρα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε κάτι παραπάνω από 1,5 ώρα για να αποκλείσει τον Ιμερ και να βρεθεί στους «16» του Roland Garros.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αυτή τη φορά όχι μόνο δεν... ταλαιπωρήθηκε, αλλά προκρίθηκε σε χρόνο ρεκόρ, στον γύρο των «16» του Roland Garros.

Ο Μίκαελ Ιμερ όχι απλά τα βρήκε σκούρα απέναντι στο παιχνίδι του Στέφανου, αλλά δεν... πήρε ανάσα με τον Τσιτσιπά ο οποίος κέρδισε με 3-0 σετ (6-2, 6-2, 6-1) σε 1 ώρα και 32 λεπτά!

To No4 του κόσμου σε αντίθεση με τα προηγούμενα δύο ματς, έπαιξε συγκεντρωμένα σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Στο πρώτο σετ μετά το εις βάρος του 2-1, πήρε πέντε συνεχόμενα games και μάλιστα σε ένα σημείο τους πήρε 15 συνεχόμενους πόντους! Εχασε μόλις 4 σε όλο το σετ στο σερβίς του, από τους οποίους οι δύο ήταν από δικά του λάθη.

Με την ίδια εξέλιξη πήρε και το δεύτερο σετ, για να αρχίσει με break το τρίτο και να οδηγηθεί στη συνέχεια στη νίκη, σε ένα ματς που είχε ελάχιστα λάθη (15), 14 winners και εκπληκτικά ποσοστά σε κερδισμένους πόντους στα σερβίς του (83% στο πρώτο σερβίς και 80% στο δεύτερο).

Επόμενος αντίπαλος στην φάση των «16» θα είναι ένας εκ των Ρουν και Γκαστόν.

Ο Ιμερ πήρε το πρώτο game του ματς από χαμένο φόρχαντ του Ελληνα τενίστα. Ο Στέφανος βρέθηκε πίσω 0-30 στο σερβίς του, αλλά άρχισε το... σφυροκόπημα και πήρε 5 σερί πόντους για να ισοφαρίσει 1-1. Με την ίδια ακριβώς εξέλιξη ο Σουηδός πήρε προβάδισμα με 2-1.

Δύο χαμένες επιστροφές του Ιμερ στα εξαιρετικά σερβίς του Τσιτσιπά έφεραν το 2-2, για να έρθει ένας... καταιγισμός από τον Στέφανο. Πήρε τρία συνεχόμενα games με 0 και συνολικά 15 πόντους (οι μισοί από αβίαστα λάθη του αντιπάλου του όταν αυτός σέρβιρε), για να φτάσει στο 5-2 και να σερβίρει για το σετ.

Ο Ιμερ πήρε τον πρώτο πόντο του game, αλλά ήταν και ο τελευταίος. Με ένα λάθος του Σουηδού και δύο winners τελείωσε το σετ με 6-2 σε 29 λεπτά!

Το δεύτερο σετ άρχισε στα πρώτα πέντε γκέιμς με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που παίχτηκε το πρώτο. Ο Σουηδός πήρε το πρώτο game στο δεύτερο σετ με χαμένο φόρχαντ του Τσιτσιπά. Το 1-1 έγινε με τρεις χαμένες επιστροφές του Ιμερ και ένα ακόμη love service game για τον Στέφανο, που στη συνέχεια έχασε δύο ευκαιρίες για break, με τον Σουηδό να κρατά «κεφάλι» στο σκορ (2-1).

Ενα ακόμη love service game έφερε το 2-2 για τον Στέφανο και ακολούθησε το break για το 3-2 υπέρ του Τσιτσιπά με έναν winner.

Στο επόμενο game ο Στέφανος έχασε πρώτη φορά πόντο, αλλά... από διπλό λάθος δικό του στο σερβίς. Πήρε όμως τους υπόλοιπους και έφτασε στο 4-2. Και ακολούθησε ένα ακόμη break από τα λάθη του Σουηδού ο οποίος δεν είχε καθόλου υπομονή στα χτυπήματα του Στέφανου που ήταν αψεγάδιαστα σε όλο το σετ.

Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το 2-0 και με δύο χαμένες επιστροφές του αντιπάλου του, έφτασε στο 6-2 και στο 2-0 στα σετ, σε μόλις 1 ώρα αγώνα!

Τα αβίαστα λάθη του Ιμερ συνεχίστηκαν και έφεραν το πρώτο break στο τρίτο σετ από νωρίς για τον Τσιτσιπά. Ενα ακόμη love service game έφερε το 2-0 και μία άστοχη λόμπα του -σε απελπισία- Σουηδού, έφτασε το σκορ στο 3-0 και με τον Στέφανο να σερβίρει.

Ο Ιμερ έφτασε στο πρώτο του break point στο ματς, αλλά ο Τσιτσιπάς του... ξέκοψε με το σερβίς του τις όποιες προσδοκίες είχε ο Σουηδός, για να κάνει το 4-0. Ο Ιμερ κατάφερε να μειώσει σε 4-1 από ένα χαμένο σλάις του Ελληνα τενίστα, αλλά ήταν ήδη αργά στο ματς.

Το 5-1 ήρθε χωρίς την παραμικρή πίεση από τον Σουηδό που σέρβιρε για να μείνει στο ματς. Ομως ο Στέφανος με δύο winner έφτασε σε διπλό match point και τελείωσε το παιχνίδι με συνοπτικές διαδικασίες.

