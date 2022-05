Ρωσική επέλαση στο Roland Garros καθώς Ντανίλ Μεντβέντεφ και Αντρέι Ρούμπλεφ πέρασαν στην επόμενη φάση.

Δύο στα δύο για την Ρωσία στο σημερινό πρόγραμμα των ανδρών στο Roland Garros. Τόσο ο Ντανίλ Μεντβέντεφ όσο και ο Αντρέι Ρούμπλεφ πέρασαν στην επόμενη φάση, με τον πρώτο μάλιστα να το καταφέρνει και άνετα.

Μπορεί να απεχθάνεται την χωμάτινη επιφάνεια, αλλά ο Μεντβέντεφ έχει αρχίσει και βρίσκει μια χαρά τα πατήματά του μετά την περσινή χρονιά. Σε ένα υποτιθέμενο ντέρμπι απέναντι στον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, ήταν σαρωτικός και κέρδισε με 3-0 σετ σε 1 ώρα και 48 λεπτά (6-2, 6-4, 6-2).

Defying the laws of physics @DaniilMedwed | #RolandGarros pic.twitter.com/yU4CQHRTsx

Ηταν απόλυτος κυρίαρχος σε όλα τα στατιστικά (9-0 άσοι, 77%-60% κερδισμένοι πόντοι σε πρώτο σερβίς, 61%-56% σε δεύτερο, 42-24 winners) ενώ είχε ελάχιστα περισσότερα αβίαστα λάθη (26-20). Στην επόμενη φάση θα παίξει με έναν εκ των Σιμόν και Τσίλιτς.

Από την πλευρά του ο Ρούμπλεφ χρειάστηκε 4 σετ και ένα tie break για να πάρει την πρόκριση σε 3 ώρες και 9 λεπτά. Πήρε το πρώτο με 6-4, έχασε με 6-3 το δεύτερο και στο τρίτο επικράτησε με 6-2. Στο τέταρτο έφτασε στο tie break όπου ο Γκαρίν είχε σετ πόιντ στο 10-9.

Ο Ρώσος άντεξε και στο 11-11 με ένα λάθος του Χιλιανού και έναν winner δικό του, πέρασε στην επόμενη φάση.

Closing it out in style @AndreyRublev97 moves onto the final 16, easing past Garin 6-4, 3-6, 6-2, 7-6(11). #RolandGarros pic.twitter.com/1mtZarYmmS