Ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε εύκολα την μάχη των «μικρών» με τον Σεμπάστιαν Κόρντα και συνεχίζει ακάθεκτος στο Roland Garros.

Μέχρι πέρυσι ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Σεμπάστιαν Κόρντα ήταν στην κατηγορία των Next Gen. Απόψε έπαιξαν αντίπαλοι για πρώτη φορά σε grand slam, με τον Ισπανό να τον… καταπίνει.

Σε 2 ώρες και 6 λεπτά ο Αλκαράθ επικράτησε με 3-0 σετ (6-4, 6-4, 6-2) σε ένα ματς που δεν χωρά κριτική.

Το Νο6 του κόσμου άντεξε εύκολα στους 9 άσους του Αμερικανού και τον κέρδισε με 76% κερδισμένα πρώτα σερβίς, 24 winners και μόλις 26 αβίαστα λάθη, έναντι 40 του αντιπάλου του.

Drop it like it's hot @alcarazcarlos03 | #RolandGarros pic.twitter.com/rJxYZO7gSM