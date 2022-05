Λιγότερο από δύο ώρες χρειάστηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε 1 ώρα και 44 λεπτά… ξεμπέρδεψε με τον Αλιάζ Μπεντένε και είναι στους «16» του Roland Garros.

O κάτοχος του τίτλου και Νο1 στον κόσμο δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς επικράτησε του Σλοβένου με 6-3, 6-3, 6-2, έχοντας 9 άσους, με 41/48 κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς (85%)!

Placement perfection



The world No.1 extends his lead over Bedene 2-0. #RolandGarros | @DjokerNole pic.twitter.com/85onV1L8vz