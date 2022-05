Εστω και δύσκολα ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στον τρίτο γύρο του Roland Garros όπου τον περιμένει ο Σουηδός Μίκαελ Ιμερ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε δύσκολα και από το... άγνωστο εμπόδιο που λεγόταν Ζντένεκ Κόλαρ, στο Roland Garros.

To No4 του κόσμου επικράτησε με 3-1 σετ (6-3, 7-6 (8), 6-7 (3), 7-6 (7)) μετά από 4 ώρες και 6 λεπτά σε ένα παιχνίδι που το έκανε θρίλερ ο ίδιος. Το Νο134 του κόσμου μετά το πρώτο σετ, έβαλε δύσκολα στον Στέφανο, που βρέθηκε κοντά σε ένα πέμπτο σετ καθώς πέταξε πολλές ευκαιρίες, ενώ στο tie break του 4ου σετ, o Κόλαρ είχε 4 σετ πόιντ! Με έναν... μαγικό τρόπο ο Τσιτσιπάς κατάφερε ωστόσο να του πάρει την μπουκιά από το στόμα.

Είχε 25 άσους στο ματς (9 ο Κόλαρ), 74% κερδισμένα πρώτα σερβίς, 67 winners (57 o Κόλαρ) και 43 αβίαστα λάθη (44 ο αντίπαλός του)

Στον τρίτο γύρο έχει άλλον ένα βατό αντίπαλο, τον Μίκαελ Ιμερ, που κέρδισε με 3-1 σετ τον Ντάνιελ Εβανς (6-3, 3-6, 6-2, 6-3).

Με ένα forehand winner στη διαγώνιο ο Στέφανος άνοιξε λογαριασμό στο ματς. Ο Τσέχος με «όπλο» το drop shot και τα σερβίς του, έφτασε στην ισοφάριση. Ο Τσιτσιπάς στο επόμενο game βρέθηκε με διπλό break point στη πλάτη, ωστόσο έβγαλε τρεις άσους και προηγήθηκε 2-1.

Το πρώτο break ήρθε... σβηστά για τον Τσιτσιπά που στη συνέχεια σέρβιρε και έφτασε στο 4-1 με δύο ακόμη άσους και ένα forehand winner.

