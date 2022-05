Ο Κάρλος Αλκαράθ είχε 74 winners, αλλά και 74 αβίαστα λάθη στο νικηφόρο αγώνα του στα πέντε σετ με τον Άλμπερτ Ράμος Βινόλας, με τον 19χρονο να προκρίνεται στον 3ο γύρο του Roland Garros.

Ο Κάρλος Αλκαράθ αυτή τη φορά τα βρήκε σκούρα με αντίπαλο τον συμπατριώτη του Άλμπερτ Ράμος-Βινόλας, αλλά ο 19χρονος Ισπανός βρήκε τον τρόπο να επικρατήσει με 6-1, 6-7(9), 5-7, 7-6(2), 6-4 και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Roland Garros. O Aλκαράθ στη 2η παρουσία του στο γαλλικό όπεν ισοφάρισε την περσινή του επίδοση και συνεχίζει.

Welcome to the @alcarazcarlos03 show #RolandGarros pic.twitter.com/fVbODNenSl