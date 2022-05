Στον τρίτο γύρο του Roland Garros o Ντανίλ Μεντβέντεφ που θα αντιμετωπίσει τον φορμαρισμένο Κετσμάνοβιτς.

Για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Ντανίλ Μεντβέντεφ φτάνει στον τρίτο γύρο του Roland Garros.

Κέρδισε μάλιστα εύκολα τον Σέρβο Λάζλο Τζέρε με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 6-3) και… τώρα αρχίζουν τα δύσκολα γι’ αυτόν. Στον επόμενο γύρο θα παίξει με έναν ακόμη Σέρβο, αλλά και ένα από τα αουτσάιντερ για να φτάσει μακριά στο τουρνουά, τον Μίομιρ Κετσμάνοβιτς.

It's never over until it's over when @DaniilMedwed is around #RolandGarros pic.twitter.com/aXMrGSrjOy