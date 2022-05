Ο Ράφαελ Ναδάλ μετρά πλέον 300 Grand Slam νίκες, με την πρόκρισή του στον 3ο γύρο του Roland Garros.

O Ράφαελ Ναδάλ συνεχίζει ακάθεκτος στο Roland Garros. O Ισπανός νίκησε με συνοπτικές διαδικασίες τον Γάλλο, Κορεντίν Μουτέ με 6-3, 6-1, 6-4 για την πρόκριση μέσα σε ένα δίωρο για τον 3ο γύρο του Roland Garros. Παράλληλα ο Ναδάλ έφθασε στις 300 νίκες στα Grand Slam.



Ο Ναδάλ ο οποίος έχει πετύχει 107 νίκες σε 110 αγώνες στο Roland Garros, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Μπότιτς φαν ντε Ζάντσουλπ. Ο Ολλανδός απέκλεισε νωρίτερα τον Φάμπιο Φονίνι, που εγκατέλειψε στα μέσα του 3ου σετ ενώ ήταν πίσω ήδη με 6-4, 7-6 (2), 3-2.

