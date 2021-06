Τσιτσιπάς: «Δεν βλέπω τον λόγο να μην κατακτήσω κι εγώ grand slam μια μέρα»

Πίστη στον εαυτό του δήλωσε πως έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην συνέντευξη Τύπου.

Εχοντας καταλαγιάσει λίγο η στενοχώρια από την ήττα στον τελικό του Roland Garros, o Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε πως μόνο καλά έχει να κρατήσει.

Ο Ελληνας τενίστας που από αύριο θα βρίσκεται στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, τόνισε πως δεν υπήρχε κάτι για να μετανιώσει από το παιχνίδι παρά την ανατροπή του Τζόκοβιτς και σημείωσε πως έχει πίστη στον εαυτό του για κατάκτηση grand slam στο μέλλον.

«Θα μπορούσα να κλάψω, αλλά δεν βλέπω τον λόγο να κλάψω γιατί δοκίμασα τα πάντα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι καλύτερο. Ανυπομονώ για τη σεζόν στο χορτάρι» ανέφερε ο Τσιτσιπάς που εξήγησε τι συνέβη στον τελικό και επέστρεψε ο Τζόκοβιτς.

«Έπεσε ο ρυθμός μου. Ήταν πολύ παράξενο, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι είχε αρχίσει να βρίσκω ρυθμό, να βρίσκω τα χτυπήματά μου, η κίνησή μου ήταν τέλεια και ξαφνικά ένιωσα κρύος και εκτός. Ήταν δύσκολο να προσαρμοστώ ξανά. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω γιατί εξελίχτηκαν έτσι τα πράγματα. Είναι κρίμα γιατί ήταν μια καλή ευκαιρία » πρόσθεσε πιο ήρεμος πλέον.

Οσον αφορά για το τι κρατάει από αυτόν τον αγώνα, ο Τσιτσιπάς είπε: « Μπορώ να διεκδικώ τέτοιους τίτλους. Παρά την ήττα μου, πιστεύω στο παιχνίδι μου. Πιστεύω ότι μπορώ να φτάσω σύντομα σε αυτό το σημείο. Ήμουν κοντά σήμερα. Κάθε αντίπαλος είναι δύσκολος. Η διαφορά του σημερινού μου αντιπάλου με αυτούς που αντιμετώπισα στους προηγούμενους γύρους ήταν μικρή. Με την ίδια συμπεριφορά, δεν βλέπω λόγο να μη σηκώσω τον τίτλο μια μέρα ».

"I see no reason for me not to be holding a trophy one day"



