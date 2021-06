ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ - ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ 3-2: Ανατροπή και 19ο Grand Slam ο Σέρβος (vids)

O Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 2-0 σετ στον πρώτο του τελικό αλλά έχασε τον τίτλο στο Roland Garros με 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 από τον Νόβακ Τζόκοβιτς που έφτασε στα 19 Grand Slam.

Δεν έφτανε η φανταστική εμφάνιση του Στέφανου Τσιτσιπά στον τελικό του Roland Garros για να κατακτήσει τον τίτλο αφού ο "διαστημικός" Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε από το 0-2 και κατέκτησε το 2ο τρόπαιο (1ο το 2016) του στο Παρίσι.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 και έγινε ο πρώτος τενίστας στην open era που έχει τουλάχιστον 2 τίτλους και στα 4 Grand Slam επικράτησε στον μεγάλο τελικό σε 4.11' με 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-3, 6-4 του Έλληνα που έδειξε πολύ καλά στοιχεία άλλα όχι σ' όλο το παιχνίδι!

Αυτό είναι και το 19ο Grand Slam για τον Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος θέλει άλλο ένα για να ισοφαρίσει τους Φέντερερ-Ναδάλ.

Αυτός είναι ο 2ος Grand Slam τίτλος του για το 2021 και το 6ο παιχνίδι που επιστρέφει από το 0-2. Παράλληλα φτάνει τους 84 τίτλους καριέρας.

Για πρώτη φορά μετά από το 2004 ένας τελικός στο Roland Garros θα κριθεί με επιστροφή από το 0-2. Τότε ο Γκαούντιο είχε επικρατήσει με 3-2 του Κορία.

Παράλληλα όπως γράψαμε και πιο πάνω ο Τζόκοβιτς είναι ο μοναδικός στην open era με τουλάχιστον δυο τίτλους και στα 4 Grand Slam.

Ο "Νόλε" έχει 9 Australian Open, 2 Roland Garros, 5 Wimbledon και 3 US Open. Είναι ο 3ος στην ιστορία του τένις που τα καταφέρνει μετά από τους Ρόι Έμερσον και τον Ροντ Λέιβερ που το έκαναν στη δεκαετία του '60 πριν γίνει επαγγελματικό το τένις.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπαιξε για πρώτη φορά σε τελικό Grand Slam αλλά δεν τα κατάφερε απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Είχε δυο φανταστικά σετ, με σπουδαίες επιστροφές, με μεγάλα φόρχαντ και δυνατές άμυνες αλλά δεν μπόρεσε να βρει λύσεις στην "επέλαση" του Τζόκοβιτς ειδικά στα 2 τελευταία σετ.

O Έλληνας παρέμεινε στους 7 τίτλους αλλά σε 17 τελικούς. Επιπλέον έχει πλέον 0/7 σε τελικούς με τους Big-3.

Από την άλλη αυτή είναι η 6η ήττα των παικτών της νέας γεννιάς κόντρα στους Big-3 σε τελικούς Grand Slam. Είχαν προηγηθεί οι 3 του Ντομινίκ Τιμ και οι 2 του Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πετύχει νέο ρεκόρ καριέρας αφού θα είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης.

Με τις εμφανίσεις του στο Roland Garros κέρδισε μια θέση ενώ εάν είχε πάρει την κούπα θα ήταν στο Νο3.

Από την άλλη ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα παρέμενε στο Νο1 άσχετα από το αποτέλεσμα του τελικού.

Στο 1ο σετ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς φτάνει με το καλημέρα σε 2 μπρέικ πόιντ αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα τα σβήσει. Ο Έλληνας με 3 άσους στη σειρά θα κλείσει το γκέιμ και θα προηγηθεί με 1-0.

Με love service game ο Σέρβος ισοφαρίζει σε 1-1 και πάλι με love ισοφαρίζει σε 2-2. Με 3ο love service game πάει στο 3-3 ο "Νόλε" αλλά ο Στέφανος θα κρατήσει 4η φορά το σερβίς του για το 4-3.

Ο Σέρβος ισοφαρίζει σε 4-4 και με love service game πάει στο 5-4 ο Έλληνας. Ο Τζόκοβιτς θα σβήσει σετ πόιντ για το 5-5 και με μπρέικ θα προηγηθεί για πρώτη φορά (6-5).

Ο Τσιτσιπάς θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ και με την 2η ευκαιρία του θα φτάσει σε μπρέικ (6-6).

Στο τάι μπρέικ θα προηγηθεί με 3-0 με 2 μίνι μπρέικ και ο Τζόκοβιτς θα πάρει πίσω το ένα από τα 2 για το 4-1. Ο Σέρβος μειώνει σε 5-4 και ισοφαρίζει σε 5-5. Από το 2-5 φτάνει σε σετ πόιντ αλλά ο Έλληνας θα το σβήσει για το 6-6!

Ο Τσιτσιπάς θα έχει και άλλο ένα σετ πόιντ (7-6) και θα κλείσει σε 68' το σετ με 7-6 (6). Οι πόντοι στο 1ο σετ είναι 43-42 για τον Έλληνα ο οποίος έχει 18-15 winners και 10-12 αβίαστα λάθη.

Οι άσοι είναι 7-2 για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Στο 2ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ και με μπρέικ θα φτάσει στο 1-0. Θα κρατήσει το σερβίς του για το 2-0 και ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα μειώσει σε 2-1.

Με νέο κράτημα σερβίς ο Έλληνας πάει στο 3-1. Ο Σέρβος επιστρέφει μετά από ώρα στα love service game (3-2) και ο Έλληνας θα απαντήσει με love για το 4-2. Ο Στέφανος θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ.

Θα τα σβήσει και τα 2 ο Τζόκοβιτς αλλά με το 3ο ο Τσιτσιπάς πετυχαίνει ξανά μπρέικ για το 5-2! Με το σερβίς του θα κλέισει το σετ στο 6-2!

Οι πόντοι στο 2ο είναι 27-17. Τα αβίαστα είναι 10-2 για τον Τζόκοβιτς, οι winners 9-6 για τον Τσιτσιπά ο οποίος έχει 2/5 (έναντι 0/0) μπρέικ πόιντ!

Το 3ο σετ αρχίζει με γκέιμ του Τζόκοβιτς (1-0) και ο Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 1-1. Το 2-1 είναι για τον Σέρβο ο οποίος θα έχει 4 μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ. Ο Έλληνας θα τα σβήσει και τα 4!

Με το 5ο μπρέικ πόιντ μετά από 11' θα πετύχει μπρέικ και θα πάει στο 3-1 ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Με άνεση θα κρατήσει το σερβίς του για το 4-1 ο Σέρβος αλλά ο Έλληνας παρά τα 2 διπλά σφάλματα θα κρατήσει το σερβίς του και θα μειώσει σε 4-2.

Ο Σέρβος είναι στο 5-2 αλλά ο Έλληνας με σπουδαίους πόντους μειώνει σε 5-3. Με δυσκολία θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 1/5 μπρέικ πόιντ (όλα στο 4ο γκέιμ) και ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έφτασε σε μπρέικ πόιντ στο 3ο. Τα αβίαστα είναι 11-4 για τον Τσιτσιπά ο οποίος είχε περισσότερους winners (17-11).

Το 4ο σετ αρχίζει με μπρέικ (1-0) του Νόβακ Τζόκοβιτς και θα υπερασπιστεί το σερβίς του για το 2-0. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ αλλά θα δεχτεί μπρέικ με την 3η ευκαιρία και ο "Νόλε" θα πάει στο 3-0.

Σε 20' θα φτάσει στο 4-0 ο Σέρβος και ο Έλληνας μειώνει σε 4-1 με love service game. Εύκολα θα πάει στο 5-1 και ο Τσιτσιπάς κλείνει με τον 13ο άσο του για να μείωσει σε 5-2.

Σε 33' κλείνει το σετ στο 6-2 και ισοφαρίζει σε 2-2. Οι πόντοι ήταν 30-19 για τον Σέρβο που έχει 14-7 winners.

Το 5ο αρχίζει με μπρέικ πόιντ του Τζόκοβιτς αλλά το σβήνει ο Τσιτσιπάς και θα φτάσει στο 1-0! Ο Σέρβος ισοφαρίζει σε 1-1 και θα φτάσει με μπρέικ στο 2-1.

Ο Έλληνας που δεν έχει καλό 1ο σερβίς πλέον μειώνει σε 3-2 αλλά ο Σέρβος θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο. Ο Τσιτσιπάς θα τα σβήσει και τα 2 για να μειώσει σε 4-3.

Με love service game ο Σέρβος θα πάει στο 5-3 και θα κλείσει στο 6-4 αφού ο Έλληνας σβήσει ένα ματς πόιντ.

