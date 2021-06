Για πέμπτη φορά ο τίτλος σε παίκτρια εκτός Top10

Ο αποκλεισμός της Σβίατεκ έκλεισε την τετράδα, με την Σάκκαρη να είναι αυτή που έχει το υψηλότερο seed στα ημιτελικά!

Ο θρίαμβος της Μαρίας Σάκκαρη είχε ξεχωριστή σημασία και για την ίδια την διοργάνωση του Roland Garros.

Με την Ελληνίδα τενίστρια να πετάει εκτός την περσινή νικήτρια και Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης, για πέμπτη φορά στην ιστορία η νικήτρια του φετινού grand slam στο Παρίσι, θα είναι εκτός Top10 στην παγκόσμια κατάταξη !

Καμία από τις Σάκκαρη (Νο18), Παβλιουτσένκοβα (Νο32), Κρεϊτσίκοβα (Νο33) και Ζίντανσεκ (Νο85) δεν έχει μπει καν στην καριέρα της στο Top10, αλλά μία από αυτές θα σηκώσει το Σάββατο την κούπα στο Philippe Chatrier.

Semifinals Set:



Krejcikova vs. [17] Sakkari

[31] Pavlyuchenkova vs. Zidansek



For just the 5th time in Roland Garros history, a player seeded outside the Top 10 will lift the Coupe Suzanne Lenglen on Saturday. #RG21 pic.twitter.com/6J1IegySnu