Έγραψε ιστορία η Σάκκαρη και πρόκριση στους «4» του Roland Garros (vids)

Παγκόσμια Μαρία Σάκκαρη και εισιτήριο για τα ημιτελικά του Roland Garros! H Eλληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-0 σετ της Σβίατεκ κι έγραψε ιστορία με την πρόκριση στους «4» όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέχα Kρεϊτσίκοβα το απόγευμα της Πέμπτης.

Είναι γεγονός! Η Μαρία Σάκκαρη είναι στα ημιτελικά του Roland Garros, εκθρονίζοντας την περσινή νικήτρια Ιγκα Σβίατεκ!

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα θα έχει δύο αθλητές στους ημιτελικούς ενός γκραν σλαμ!

Και η Μαρία το έκανε με τον πλέον εμφατικό τρόπο, κερδίζοντας την Πολωνή με 2-0 σετ (6-4, 6-4) σε μία ώρα και 37 λεπτά. Κέρδισε χωρίς να χάσει σετ το σημαντικότερο ματς της καριέρας της, απέναντι στην περσινή νικήτρια που δεν είχε χάσει... σετ στο τουρνουά για 11 συνεχόμενα ματς ! Και πλέον μπορεί να ονειρεύεται τον τελικό του Σαββάτου καθώς η αντίπαλός της στα ημιτελικά, η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, είναι σαφώς πιο βατή αντίπαλός από την εξαιρετική Σβίατεκ.

Η Σβίατεκ ξεκίνησε ιδανικά το πρώτο σετ, φτάνοντας με μπρέικ γρήγορα στο 2-0. Η Σάκκαρη απάντησε και ισοφάρισε σε 2-2, με το τέταρτο γκέιμ να κρατά σχεδόν 8 λεπτά και αφού νωρίτερα έσωσε τρεις ευκαιρίες να το τελειώσει η Σβίατεκ.

Με την σειρά της η Πολωνή έσωσε τρία μπέικ πόιντ της Μαρίας και προηγήθηκε 3-2, αλλά αμέσως ισοφάρισε η Σάκκαρη. Στο επόμενο γκέιμ η Σβίατεκ είχε άψογο σερβίς και πέρασε ξανά μπροστά με 4-3, καθώς η Μαρία δεν μπόρεσε να βγάλει επιστροφή σε κανένα από τα σερβίς της. Απάντησε όμως με τον ίδιο τρόπο και στη συνέχεια βρήκε και μπρέικ χάρη στα λάθη που ανάγκασε την αντίπαλό της να κάνει, σερβίροντας για το σετ στο 5-4 !

Στο σερβίς της δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Είχε δύο ματς πόιντ και στο δεύτερο τελείωσε το πρώτο σετ (6-4) για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Με... φόρα από το πρώτο σετ και τον ενθουσιασμό να... περισσεύει, η Μαρία έκανε αμέσως μπρέικ και αφού κράτησε με εμφατικό τρόπο το σερβίς της, προηγήθηκε με 2-0 στο δεύτερο σετ. Σε εκείνο το σημείο ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ η Σβάιτεκ, η οποία έκανε... ασυνήθιστα πολλά λάθη στο παιχνίδι, δείχνοντας να πιέζεται έντονα από τον τρόπο που έπαιζε η Ελληνίδα τενίστρια.

Η Σβίατεκ επέστρεψε με μπαταρισμένο πόδι και πήρε το γκέιμ, αλλά η Μαρία κράτησε εύκολα το δικό της (3-1) και είχε δύο ευκαιρίες για μπρέικ στο σερβίς της Πολωνής. Ομως η Σβίατεκ με δύο winner κρατήθηκε και μείωσε σε 3-2. Η Μαρία κράτησε πάλι εύκολα χωρίς να χάσει πόντο το σερβίς της (4-2), ενώ η 20χρονη περσινή νικήτρια του τουρνουά, χρειάστηκε δύο αβίαστα λάθη της Σάκκαρη για να μείνει σε επαφή στο σκορ (4-3).

Η Μαρία συνέχισε να κρατά εύκολα το σερβίς της και προηγήθηκε με 5-3, αλλά έχασε το επόμενο και σέρβιρε για τη νίκη. Πήρε προβάδισμα 40-0, έχασε τις πρώτες δύο ευκαιρίες της, αλλά στην τρίτη... έγραψε ιστορία και προκρίθηκε στον αυριανό ημιτελικό.

Εκεί θα την περιμένει το Νο33 της παγκόσμιας κατάταξης, η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, με την οποία η Μαρία έχει παίξει δύο φορές και έχει ηττηθεί χωρίς να πάρει σετ. Η πρώτη ήταν το... μακρινό 2014 σε τουρνουά των juniors στο Τόρουν (2-0), ενώ η δεύτερη ήταν φέτος, στην μοναδική τους μονομαχία σε επίπεδο WTA, στο Ντουμπάι, όπου και πάλι η Τσέχα επικράτησε με 2-0 σετ.

Ο αγώνας αναμένεται να αρχίσει στις 18:00 ή και πιο μετά, καθώς θα προηγηθεί στις 16:00 ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ των Παβλιουτσένκοβα και Ζίντανσεκ.

Consider the moment seized



In her first career major quarter-final,@mariasakkari earns the upset over defending champ and No.8 seed Iga Swiatek 6-4, 6-4. She'll face Krejcikova for a spot in the final.#RolandGarros pic.twitter.com/y4cWZwUnn2