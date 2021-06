Για 12η σερί χρονιά στους "16" ο Τζόκοβιτς (vids)

O No1 κόσμου, Νόβακ Τζόκοβιτς, ξεπέρασε με 3-0 σετ το εμπόδιο του Ρικάρντας Μπεράνκις και είναι για 12η σερί χρονιά στον 4ο γύρο του Roland Garros.

Το ταξίδι του στο Roland Garros συνεχίζει ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Νο1 τενίστας της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε σε 1,32' με 6-4, 6-1, 6-1 τον Ρικάρντας Μπεράνκις και είναι για 12η σερί χρονιά στους "16" του Roland Garros.

Επόμενος αντίπαλος του θα είναι ο Ιταλός Λορέντζο Μουσέτι.

Στους "16' συνεχίζει και ο Λέναρντ Στρουφ ο οποίος έβγαλε νοκ άουτ με 6-4,7-6 (3), 6-2 τον 18χρονο Κάρλος Ακλαράθ και θα παίξει με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Στο 1ο σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς με μπρέικ φτάνει στο 2-0 και με 2ο μπρέικ θα βρεθεί στο 4-0. Το σετ θα κλείσει στο 6-1 σε μόλις 28'.

Με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-2 στο 2ο σετ ο Σέρβος και θα το κλείσει στο 6-4.

Στο 3ο αρχίζει με μπρέικ (1-0) και θα πάει στο 3-0 πάλι με μπρέικ. Ο Λιθουανός μειώνει σε 4-1 αλλά θα χάσει το σετ με μπρέικ (6-1).

O Σέρβος είχε 6/9 μπρέικ πόιντ (0/0) ενώ τα αβίαστα λάθη ήταν 36 για τον Μπεράνκις και 18 για τον Τζόκοβιτς.

Making [More] History



With his 6-1, 6-4, 6-1 win over Berankis, @DjokerNole is headed to R4 here for the 12th consecutive year, a new Open Era record for longest streak of #RolandGarros R4 appearances.



Musetti next… pic.twitter.com/9zzJmRs5cm