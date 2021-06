Συνεχίζουν Κένιν και Σβιτολίνα, νοκ άουτ η Πλίσκοβα (vids)

Στον 3ο γύρο του Roland Garros η Σοφία Κένιν (Νο5) αλλά και η Ελίνα Σβιτολίνα (Νο6). Έμεινε εκτός η Πλίσκοβα, χωρίς παίκτρια του top-3 συνεχίζεται το τουρνουά.

Η Άσλεϊ Μπάρτι αποσύρθηκε από το Roland Garros λόγω τραυματισμού, η Σιμόνα Χάλεπ δεν ταξίδεψε για τον ίδιο λόγο στο Παρίσι και η Ναόμι Οσάκα αποσύρθηκε αφού δεν ήθελε να διαταράξει την ψυχική της ηρεμία.

Η Αυστραλή και η Ρουμάνα είχαν κερδίσει το Roland Garros το 2019 και το 2018 και πλέον το τουρνουά έχει μείνει χωρίς παίκτρια του top-3 της WTA.

Η Σοφία Κένιν, η Ρωσίδα που μεγάλωσε στις ΗΠΑ και παίζει για τους Αμερικανούς, μετά από την κατάκτηση του Australian Open είχε φτάσει και στον τελικό του Roland Garros 2020.

Η Αμερικανίδα τον τελευταίο καιρό δεν ήταν σε καλό επίπεδο αλλά στο Roland Garros δείχνει να είναι καλά. Είναι ήδη στον 3ο γύρο αφού απέκλεισε με 7-5,6-3 την Αμερικανίδα Μπαπτίστε και θα παίξει με την Τζέσικα Πεγκούλα.

Από την άλλη η Ελίνα Σβιτολίνα (Νο6) απέκλεισε με 6-0, 6-4 την Αμερικανίδα Λι και συναντά στον 3ο γύρο την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα ενώ η Σλόαν Στίβενς έβγαλε εκτός συνέχειας την Καρολίνα Πλίσκοβα.

Επικράτησε με 7-5,6-1 και θα παίξει με την Καρολίνα Μούτσοβα.

