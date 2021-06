Roland Garros: Αποσύρθηκε η Μπάρτι!

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στις γυναίκες, η Ασλεϊ Μπάρτι, αποσύρθηκε από το Roland Garros στην διάρκεια του δεύτερου σετ με την Λινέτ.

«Βόμβα» στα σημερινά πρωινά ματς του Roland Garros καθώς η Ασλεϊ Μπάρτι αποχώρησε τραυματίας στην διάρκεια του δεύτερου σετ με την Μάγδα Λινέτ!

Η Μπάρτι είχε χάσει με κάτω τα χέρια το πρώτο σετ από την Πολωνή (6-1), ενώ στο δεύτερο πάλεψε μέχρι το 2-2. Σε εκείνο το σημείο αποφάσισε να εγκαταλείψει την προσπάθειά της καθώς πονούσε στο ισχίο.

Magda Linette progresses to the third-round after 2019 Champion Ashleigh Barty retires due to injury, 6-1, 2-2 [ret].



The Pole meets Ons Jabeur next. #RolandGarros pic.twitter.com/qZvFBe3GaL