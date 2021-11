Paris Masters: Με το δεξί στο διπλό ο Τζόκοβιτς (vids)

Ανατροπή και πρόκριση για τους Νόβακ Τζόκοβιτς/Φίλιπ Κραϊνοβιτς στον 2ο γύρο στο διπλό στο Paris Masters.

Με το δεξί ξεκίνησε στο Paris Masters ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου μαζί με τον συμπατριώτη του Φίλιπ Κραϊνοβιτς απέκλεισαν με ανατροπή με 4-6, 6-4, 10-7 τους Αυστραλούς Ντε Μινόρ/Σαβίλ και είναι στους "16" στο διπλό στο Παρίσι.

Επόμενος αντίπαλος τους θα είναι ο Αυστραλός Τζον Πιρς και ο Σλοβάκος Φίλιπ Πόλασεκ και με νίκη θα προκριθούν στους "8". \

Την Τρίτη ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξει μετά από τις 20:30 (Cosmote Sport 6) με τον Μάρτον Φούτσοβιτς στον 2ο γύρο στο απλό στο Paris Masters.





Djokovic/Krajinovic go down to the wire to finish off De Minaur/Saville 4-6, 6-4 10-7!#RolexParisMasters | @DjokerNole pic.twitter.com/W8yMuWB8BD