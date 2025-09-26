Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Αϊτόρ Γκαρθία είναι ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, καθώς υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Περιστεριώτες.

Ο Ατρόμητος έβαλε το... κερασάκι στη μεταγραφική «τούρτα» την τελευταία ημέρα της διορίας των ελεύθερων. Στο Gazzetta διαβάσατε πως από τη στιγμή που ο Σαντράκ Ακολό «κόπηκε» στα ιατρικά οι Περιστεριώτες ενεργοποίησαν την περίπτωση του Αϊτόρ Γκαρθία και πλέον ανακοινώθηκε η συμφωνία των δυο πλευρών μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόοδυ.

Η ανακοίνωση του Ατρομήτου

«H ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού μεσοεπιθετικού Αϊτόρ Γκαρθία, που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Ο Αϊτόρ Γκαρθία (25/3/1994) αγωνίζεται με την ίδια ευκολία και στις δύο θέσεις των εξτρέμ, αλλά και γενικότερα σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα πραγματοποίησε στις Ακαδημίες της Ουέλβα και έκτοτε αγωνίστηκε σε ομάδες της Segunda Division της Ισπανίας, όπως η Κάντιθ, Ράγιο Μαχανταχόντα και Σπόρτινγκ Χιχόν.

Το καλοκαίρι του 2023 μεταγράφηκε στη Χουάρεζ του Μεξικού στην οποία παρέμεινε για 2,5 χρόνια πραγματοποιώντας συνολικά 51 συμμετοχές και σκοράροντας 11 γκολ. Από τον Ιανουάριο μέχρι και το καλοκαίρι του 2025 αγωνιζόταν στο Κατάρ με τη φανέλα της Αλ Κορ, έχοντας 10 συμμετοχές και δύο ασίστ».

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Αϊτόρ Γκαρθία που επέλεξε και πήρε τη φανέλα με τον αριθμό «26», μίλησε στο atromitosfc.gr.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που από σήμερα είμαι παίκτης του Ατρόμητου. Ευχαριστώ τη διοίκηση, τον Τεχνικό Διευθυντή και τον προπονητή της ομάδας για την εμπιστοσύνη.

Είμαι πολύ λίγη ώρα εδώ, στο Περιστέρι και νιώθω ήδη σαν στο σπίτι μου. Ο Ατρόμητος φαίνεται από την αρχή, με το “καλημέρα”, ότι είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα και υψηλούς στόχους. Ο τρόπος που με υποδέχθηκαν όλοι και ο επαγγελματισμός τους είναι χαρακτηριστικά που γίνονται αμέσως εμφανή. Το προπονητικό κέντρο είναι εξαιρετικό, υψηλού επιπέδου.

Ήθελα πολύ να παίξω στον Ατρόμητο και τη Super League και τώρα θα θέλω να βοηθήσω τους νέους μου συμπαίκτες για τη σεζόν που είναι μπροστά μας.

Όλο το καλοκαίρι δούλευα πάρα πολύ σκληρά για να είμαι έτοιμος και τώρα, εφόσον με χρειαστεί ο προπονητής, θα δώσω το 100% για εκείνον και τον Ατρόμητο.

Ανυπομονώ για το ματς της Δευτέρας στο γήπεδό μας που θα δω και για πρώτη φορά τους φιλάθλους μας και ελπίζω να πανηγυρίσουμε και τη νίκη».