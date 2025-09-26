Πότε ανοίγει τις πύλες το νέο «Camp Nou»; Θα παίξει εκεί ο Ολυμπιακός; Μάχες διοίκησης με Δήμο και κανείς δεν μπορεί να ξέρει την πρεμιέρα στο επιβλητικό γήπεδο...

Η Μπαρτσελόνα είναι σχεδόν έναν χρόνο πίσω από το αρχικό της πλάνο για επιστροφή στο «Camp Nou» και ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία επιστροφής.

Όταν άρχισαν οι εργασίες ανακαίνισης του σταδίου, προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, τον Ιούνιο του 2023, ο σύλλογος είχε δηλώσει ότι θα επέστρεφε «σπίτι» του με μειωμένη χωρητικότητα για την επέτειο των 125 χρόνων του, τον Νοέμβριο του 2024. Ωστόσο, ο στόχος αυτός έχει μετατεθεί πολλές φορές. Πριν από κάθε μία από τις τρεις εντός έδρας αναμετρήσεις της φετινής σεζόν, η Μπαρτσελόνα είχε αφήσει να εννοηθεί πως υπήρχε πιθανότητα διεξαγωγής των αγώνων στο «Camp Nou». Μπα…

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ακολούθησαν ανακοινώσεις της τελευταίας στιγμής, που ενημέρωναν το κοινό ότι οι αγώνες θα διεξάγονταν αλλού. Δύο ματς της LaLiga έχουν φιλοξενηθεί ήδη στο «Estadi Johan Cruyff» (χωρητικότητας 6.000 θέσεων), ενώ την Κυριακή η ομάδα θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο Ολυμπιακό Στάδιο «Lluís Companys», όπου και αγωνίστηκε τις δύο προηγούμενες σεζόν.

Η απόφαση για το Ολυμπιακό Στάδιο γνωστοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης. Το πρωί της ίδιας μέρας, η Μπαρτσελόνα είχε καλέσει τα ΜΜΕ σε ξενάγηση στο «Camp Nou» και απηύθυνε έκκληση προς τις τοπικές αρχές να εκδώσουν την απαιτούμενη άδεια για να ανοίξει το γήπεδο. «Το γεγονός ότι το γήπεδο δεν έχει ολοκληρωθεί δεν σημαίνει ότι δεν είναι ασφαλές», δήλωσε η αντιπρόεδρος του συλλόγου, Έλενα Φορτ.

«Το Spotify Camp Nou» είναι το πιο ασφαλές γήπεδο σε όλη την Ισπανία. Μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες. Η επιθυμία μας είναι ο δήμος να εκδώσει το Πιστοποιητικό Πρώτης Κατοίκησης για τον αγώνα της Κυριακής. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα έχουν κατατεθεί για να γίνει αυτό» καταλήγει. Μερικές ώρες αργότερα, ο δήμος της Βαρκελώνης παρέθεσε δική του συνέντευξη Τύπου, δίνοντας μια τελείως διαφορετική εικόνα της κατάστασης.

Πώς είναι το «Camp Nou» από μέσα;

Μετά την επίσκεψη, είναι ξεκάθαρο πως το νέο «Camp Nou» θα είναι εντυπωσιακό. Έχουν ήδη γίνει πολλές απαραίτητες και εξαιρετικές αλλαγές. Οι κάτω εξέδρες, στις οποίες επιτράπηκε η πρόσβαση, δείχνουν σαφώς πιο σύγχρονες. Το γήπεδο φαίνεται πιο φωτεινό, πιο ανοιχτό, και ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Ωστόσο, δεν δόθηκε πρόσβαση στις θύρες φιλάθλων, ενώ τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων ήταν εμφανώς ημιτελή, αν και, κατά την Έλενα Φορτ, ήταν πλήρως λειτουργικά. «Τώρα εξαρτάται μόνο από τον δήμο», είπε. «Έχουμε καταθέσει όλα τα νομικά απαιτούμενα έγγραφα και έχουμε διορθώσει τις ελλείψεις. Η Μπάρσα έχει την υποχρέωση να ζητήσει την επαναλειτουργία του γηπέδου. Περιμέναμε να έχουμε ήδη λάβει την άδεια».

Τι είπε ο δήμος της Βαρκελώνης;

Ο δήμος είναι η αρχή που πρέπει να εγκρίνει το αίτημα της Μπαρτσελόνα για την επαναλειτουργία του σταδίου. Η στάση του ήταν διαφορετική. Οι τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρθηκαν σε σημαντικά θέματα ασφαλείας που πρέπει ακόμη να διευθετηθούν, κυρίως στις προσβάσεις των φιλάθλων και στις οδούς διαφυγής/πρόσβασης για οχήματα έκτακτης ανάγκης. «Μοιραζόμαστε την ίδια επιθυμία με την ομάδα: η Μπαρτσελόνα να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στο γήπεδο», είπε η αναπληρώτρια δήμαρχος, Λάια Μπονέ. «Αλλά ο δήμος πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των φιλάθλων. Αυτό είναι η απόλυτη προτεραιότητα».

Ο διευθυντής πολιτικής προστασίας, Σεμπαστιά Μασαγκέ, συμπλήρωσε: «Έχουμε εντοπίσει σημεία που πρέπει να διορθωθούν και επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια. Όταν αυτά διευθετηθούν και ελεγχθούν, τότε ο δήμος θα μπορεί να εκδώσει την μερική άδεια χρήσης για 27.000 θεατές». Δεν απαιτείται, πάντως, κάποιο δοκιμαστικό event πριν ανοίξει το γήπεδο για το κοινό.

IDEO: Barca's revamped Camp Nou nears completion



Barcelona's iconic Camp Nou stadium is almost ready to reopen after major renovations. Delays mean the stadium will not host the upcoming Champions League clash against Paris Saint-Germain, which will instead be played at… pic.twitter.com/I2WLTeLs2l September 26, 2025

Οι τεχνικοί και οι υπηρεσίες ασφάλειας επισημαίνουν την πολυπλοκότητα του έργου, του μεγαλύτερου που εκτελείται στην πόλη. Υπογραμμίζουν ότι πραγματοποιούν επιθεωρήσεις κάθε εβδομάδα ή δεκαπενθήμερο, και πως αυτή δεν είναι η πρώτη τους παρέμβαση. Επιπλέον, τονίζουν ότι η άδεια που ζητείται είναι μερικής χρήσης, μόνο για την πρώτη φάση: ένα τμήμα με χωρητικότητα 27.000 θεατών, ενώ τα έργα συνεχίζονται. Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής πρόσθεσε ότι, σε έργα που εκτελούνται σε φάσεις, τα ζητήματα ασφαλείας πρέπει να αντιμετωπίζονται από την αρχή: «Δεν μπορούν να αγνοηθούν, και η ασφάλεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Πότε θα επιστρέψει, η Μπαρτσελόνα στο «Camp Nou»;

Η αλήθεια είναι πως κανείς δεν ξέρει. Ο δήμος δεν ανέφερε κάποιο χρονοδιάγραμμα. Η απόφαση εξαρτάται αποκλειστικά από το αν η Μπαρτσελόνα διορθώσει τις ελλείψεις. Επί του παρόντος, γνωρίζουμε μόνο πού θα διεξαχθούν τα δύο επόμενα εντός έδρας ματς:

• Την Κυριακή 29/9 με Ρεάλ Σοσιεδάδ στο Ολυμπιακό Στάδιο

• Την 1η Οκτωβρίου με Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League, επίσης εκεί

Το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι στη La Liga είναι κόντρα στην Τζιρόνα στις 18 Οκτωβρίου, υπάρχει πιθανότητα να γίνει στο «Camp Nou», ενώ τρεις μέρες αργότερα υπάρχει η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League και φυσικά τα μέτρα της UEFA είναι πιο αυστηρά.

Πόσο ζημιώνεται η Μπαρτσελόνα;

Όλη αυτή η ασάφεια θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Αν η απόφαση για επιστροφή στο «Camp Nou» είχε μετατεθεί εξαρχής για έξι μήνες, η ομάδα και οι φίλαθλοι θα είχαν περισσότερο χρόνο και προετοιμασία. Η ηγεσία του Λαπόρτα χαρακτηρίζεται συχνά από βιαστικές αποφάσεις και αυτοσχεδιασμό, η οικονομική πολιτική έδωσε ρευστό βραχυπρόθεσμα, αλλά άφησε άλυτα τα μακροπρόθεσμα προβλήματα. Η επιστροφή στο «Camp Nou», με τελική χωρητικότητα 105.000, είναι κρίσιμη για τα έσοδα του συλλόγου.

Αρχικά είχε υπολογιστεί ότι μία σεζόν στο Ολυμπιακό Στάδιο θα κόστιζε 90 εκατ. ευρώ σε χαμένα έσοδα, πλέον έχουν περάσει δύο σεζόν, και η ζημία μπορεί να ξεπερνά τα 180 εκατ. Η Φορτ αποκάλυψε για πρώτη φορά και το ποσό που πληρώνει ο σύλλογος στον Δήμο για κάθε αγώνα: από 300.000 έως 900.000 ευρώ, ανάλογα με τις μεταβλητές. «Ένα πολύ σημαντικό ποσό», υπογράμμισε, στο οποίο προστίθενται και τα 20 εκατομμύρια ευρώ που επένδυσε ο σύλλογος στην ανακαίνιση του σταδίου πριν χρησιμοποιηθεί…