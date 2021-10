Ζόρικη κλήρωση για Τσιτσιπά στο Παρίσι, ξεκινά από τον δεύτερο γύρο

Με Ντε Μινόρ ή Χάρις και στην ίδια πλευρά με Τζόκοβιτς κληρώθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Παρίσι.

Δύσκολο μονοπάτι θα έχει στο Masters του Παρισιού ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Στην κλήρωση που έγινε περνάει άνευ αγώνα απευθείας στον δεύτερο γύρο, αλλά εκεί θα συναντήσει τον νικητή από τον αγώνα του Αλεξ Ντε Μινόρ με τον Λόιντ Χάρις, ένα αρκετά δύσκολο ζευγάρι.

Η συνέχεια θα είναι ακόμη πιο δύσκολη για τον Τσιτσιπά που είναι στην ίδια πλευρά με τον Τζόκοβιτς. Στον τρίτο γύρο θα παίξει πιθανότατα με τον Μπαουτίστα, ενώ στα προημιτελικά θα πέσει πάνω σε έναν εκ των Χουρκάτζ, Μάρεϊ ή Αλιασίμ. Στον ημιτελικό λογικά με Τζόκοβιτς, ενώ στο ίδιο ταμπλό με τον Νόλε είναι οι Νόρι, Μονφίς και Ρούμπλεφ.

Στην άλλη πλευρά του ταμπλό είναι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ που ξεκινά στον δεύτερο γύρο και μέχρι τα προημιτελικά θα έχει εύκολο έργο. Εκεί θα πέσει πάνω σε έναν εκ των Σίνερ, Αλκαράθ εκτός απροόπτου. Στο πάνω μέρος της πλευράς αυτής βρίσκονται οι Ζβέρεφ, Ρουντ, Σβάρτσμαν, Τιαφό και Ντιμιτρόφ.

Οι πιθανοί προημιτελικοί

Τζόκοβιτς - Ρούμπλεφ

Τσιτσιπάς - Χούρκατζ

Σίνερ - Μεντβέντεφ

Ρουντ - Ζβέρεφ

