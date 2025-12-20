Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έζησαν ένα βράδυ γεμάτο ένταση και δράμα, επικρατώντας με 112-107 των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο Target Center. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε μονομαχία ανάμεσα στους ηγέτες των δύο ομάδων, με τον Άντονι Έντουαρντς να επιστρέφει δυναμικά μετά από τρία παιχνίδια απουσίας λόγω τραυματισμού και τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να δείχνει γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους γκαρντ της λίγκας.
Ο Έντουαρντς σημείωσε 26 πόντους και κατέβασε 12 ριμπάουντ, ενώ έβαλε και το καθοριστικό τρίποντο με 38.5 δευτερόλεπτα να απομένουν, δίνοντας το προβάδισμα στους «Λύκους». Από την πλευρά των Θάντερ, ο Καναδός σούπερ σταρ ολοκλήρωσε με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ.
Οι υπόλοιποι παίκτες των Τίμπεργουλβς στάθηκαν στο ύψος τους με τον Τζούλιους Ραντλ να προσθέτει 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ οι Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο και Ναζ Ριντ είχαν από 15 πόντους ο καθένας. Ο Ρούντι Γκομπέρ έκανε τη δουλειά κάτω από τη ρακέτα με 14 ριμπάουντ. Στους Θάντερ, ο Τζέιλεν Γουίλιαμς είχε 17 πόντους, με τους Τσετ Χόλμγκρεν και Έιτζεϊ Γουίλιαμς να προσθέτουν από 14.
Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Έντουαρντς έκλεψε τη μπάλα από τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, καθαρίζοντας ουσιαστικά τη νίκη για τους Τίμπεργουλβς και επιβεβαιώνοντας ότι η ομάδα του μπορεί να υπερβεί κάθε πρόκληση, ακόμη και απέναντι στους πρωταθλητές της λίγκας που μέτρησαν μόλις την τρίτη τους ήττα στη σεζόν.
Τα δωδεκάλεπτα: 23-33, 48-51, 83-85, 112-107
